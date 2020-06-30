Mecliste “çoklu baro” mesaisi başlıyor

Avukatların, hukukçuların eleştirdiği teklif hangi maddeleri içeriyor?Sivil toplum örgütleri, barolar ve muhalefetin tepkilerine rağmen, kamuoyunda "çoklu baro” olarak bilinen kanun teklifi bugün AKP tarafından TBMM Başkanlığı'na sunuldu. AKP Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, 28 maddelik “Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”yle baroların iddia ettiğinin aksine Türkiye’de hukukun üstünlüğünün sağlanması yolunda “büyük adım” olacağını savundu.

AKP ile MHP’nin imzasını taşıyan teklif bir kentte birden fazla baro kurulmasının yanı sıra Türkiye Barolar Birliği (TBB) delegasyon sisteminde de değişiklik yapılmasını öngörüyor. Teklif, İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm büyükşehirlerin barolar birliğindeki delege ağırlığını zayıflatıyor.

Teklif "baroları parçalıyor”

Teklifle avukat sayısı 5 binden fazla olan tüm illerde, en az 2 bin avukat biraraya gelerek yeni bir baro kurabilecek. Bu planlardan şimdilik İstanbul, Ankara ve İzmir baroları etkileniyor. 50 bin üyeli İstanbul’da, 20 bin üyeli Ankara’da ve 10 bin üyeli İzmir’de en az 5 yeni baronun ortaya çıkabileceği tahmin ediliyor. Ancak gelecekte baroda üye sayısı 5 bine yaklaşan Antalya gibi birçok kentte de çoklu baro yapılanmasının ortaya çıkabileceği belirtiliyor.