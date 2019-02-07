Mecliste domatesli biberli basın toplantısı

CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, sebze ve meyve fiyatlarındaki artışla ilgili, "Hükümet ve bakanlıklar suçu halde, suçsuz komisyoncuda, çiftçide arayacağına, tarımı masaya yatırıp hastalıkları ve yapısal sorunları nelerdir, düşünsün." dedi.

Özer, kasalara yerleştirilmiş domates, portakal, patlıcan, sivri ve kapya biberlerle Mecliste basın toplantısı düzenledi.

Üreticinin sorunlarını anlatan ve hükümetin tarım ürünlerine yönelik politikalarını eleştiren Özer, getirdiği ürünleri işaret ederek, "Bütün anarşistleri getirdik. Bunların iş birlikçileri de üreticiler. Eş zamanlı denetimlerde bu ürünleri elimize geçirdik. Bunlar organize bir ekip." diye konuştu.

Özer, "hükümetin çiftçiye yakın durmadığını ve ekonomiyi sopayla idare etmeye çalıştığını" ileri sürerek, serbest piyasa ekonomisinde bu yöntemlerin doğru olmadığını vurguladı.

Bu yıl sert geçen kış mevsiminin üretim rekoltesini düşürdüğünü anlatan Özer, bu nedenle tarım ürünlerinin fiyatının arttığını söyledi.

Fiyat oluşumuna yönelik tabloyu gösteren Özer, "Komisyoncu, sadece yüzde 8 komisyon alıyor. Örneğin 100 liralık maldan 8 lira alır. Küçük çiftçinin koruyucusudur. Bankadan kredi alamayan çiftçiye ihtiyaç duyduğunda para verir, fide, gübre ve ilaç alamayana bunları tedarik eder. Sürdürülebilir üretim için komisyoncu olmazsa olmazdır." şeklinde konuştu.