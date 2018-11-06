Mecliste down sendromu ve otizmin araştırılması için komisyon kuruldu

Nursima ÖZONUR/ ANKARA,(DHA) - TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde down sendromu, otizm ve diğer gelişim bozukluklarının araştırılması için araştırma komisyonu kuruldu.
Meclis Genel Kurulunda, Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin, down sendromu, otizm ile diğer gelişim bozukluklarının araştırılması için verilen ortak önerge görüşüldü. Önergeyle ilgili milletvekillerinin konuşmasının ardından oylama yapıldı. Yapılan oylama sonucu down sendromu, otizm ve diğer gelişim bozukluklarının araştırılması için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına karar verildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi otobüs şoförünün gaziye saygısızlığını affetmedi
Brezilyalı turistlere takside gasp dehşeti
Baba-oğul iğrenç sapıklık! 16 yaşındaki gence tecavüz ettiler
Balayında feci son! Detaylar kan dondurdu
AB'den Suudi Arabistan'a 'Türkiye' çağrısı
Yiğit Bulut ve İlnur Çevik'in TV programları yayından kaldırıldı
Polis helikopterine lazer tuttu! Kamerada görüntülenince...
Hawking uyarmıştı ama... Tarihi adım atılıyor!
Meral Akşener: Yerel seçimde ittifak yapacağız
Akıllı telefonlara yüklediğiniz sahte burç uygulamalarına dikkat!
Okuyucu Yorumları 0 yorum