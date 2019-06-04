Mecliste, evcil hayvanlara çip takılması çalışması

TEKİRDAĞ (AA) - ÖMER URAL - TBMM Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonu Başkanı ve Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, "Özellikle hayvan sahiplenmek isteyenlerin bir eğitimden geçirilmesinin zorunlu olduğunu düşünüyoruz. Sahiplendirilen hayvanlara çip takılarak yarın öbür gün sokağa salıverilmemesini istiyoruz. Salıverilirse bunun bir suç kapsamında ve cezalandırılmasıyla ilgili bir talebimiz var." dedi.

Yel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'yi hayvan haklarına verilen değerin en yüksek olduğu bir ülke konumuna getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

"Mecliste 5 partinin de önerge vermesiyle kurulan özel komisyon hayvan haklarının geliştirilmesi yönünde çalışmalarını sürdürüyor." diyen Yel, komisyonun çalışmalarında toplumun her kesiminin görüşlerine başvurduğunu söyledi.

Hayvan hakları konusunda bugüne kadar bazı sıkıntılar yaşandığını anlatan Yel, "Bugüne kadar ne yazık ki bazen önemsenmedi, bazen farklı farklı şeylerden kaynaklanan sorunlarla, bu sorunların çok üzerine gidilmediği yerler, alanlar var. Bu konuda da toplumun vicdanında sıkıntılı yanlar var. Toplum vicdanı bunu kaldıramıyor. O yüzden Türkiye'nin dünyada hayvan haklarının en iyi şekilde uygulayan bir ülke olması için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.