Mecliste gerginliğe karşı polis etten duvar ördü Nursima ÖZONURANKARA,(DHA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında geçtiğimiz hafta yaşanan tartışmanın Meclis'e taşınmaması için yoğun güvenlik önlemleri alındı. Grup toplantıları öncesi İYİ Partililerle MHP?lilerin karşı karşıya gelmemesi için Meclis polisi yoğun çaba gösterdi. İYİ Parti'nin grup toplantısını yaptığı salon ile MHP'nin toplantı salonunun aynı koridorda bulunması gerekçesiyle polis etten duvar örerek koridordaki kapıyı kilitledi. İYİ Partililer diğer koridordan salona alındılar. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -İYİ Parti detay -MHP Detay Haber-KameraNursima ÖZONUR ANKARA ,DHA)
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