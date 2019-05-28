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Meclis'te gerginlik; AK Parti'li vekile uyarı cezası verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 17:53 | Son Güncelleme

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil'e, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada CHP'ye yönelik 'çöp', 'çamur', 'çukur' sözleri nedeniyle uyarı cezası verildi.

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil'e, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada CHP'ye yönelik 'çöp', 'çamur', 'çukur' sözleri nedeniyle uyarı cezası verildi.

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkan Vekili MHP'li Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da gündeme geçilmeden önce milletvekillerine söz verildi. AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, 1963 yılında yapılan yerel seçimi hatırlatıp, İstanbul'da Adalet Partisi adayının seçimi büyük farkla kazandığını belirterek, "Bugüne kadar demokratik yolla hiçbir seçimi kazanamayan CHP, hemen oyunlarına başlar. Seçimden önce başlayan hilebazlık, seçimden sonra da devam eder. Halkın büyük bir teveccühüne bakmaz, türlü desise ve numaralarla Adalet Partisi adayı Nuri Erdoğan'dan başkanlık alınır, CHP'nin seçilemeyen adayı Haşim İşcan'a verilir. CHP'nin geçmiş tarihine baktığımız zaman bu türlü düzenbazlıkları görüyoruz. CHP demek; çöp, çamur, çukur demek. CHP demek; demokrasi dışı oyunlar demek, bileğini bükemediği başbakanı, bakanları idam etmek demek" dedi.

Bunun üzerine CHP'li milletvekilleri, AK Parti'li Karahocagil'e tepki gösterdi. Uşak Milletvekili Özkan Yalım, "Hepsini size iade ediyorum, yazıklar olsun size. Esas sizsiniz çöplük" dedi.
CHP'li Özgür Özel de Genel Kurul'a ara verilip, tutanakların incelenmesini ve Karahocagil'in özür dilemesini talep etti. TBMM Başkan Vekili Adan, birleşime verilen arada, Genel Kurul tutanaklarını inceletti. Adan, ardından AK Parti'li Karahocagil'e, konuşmasıyla sükuneti ve çalışma düzenini bozduğu gerekçesiyle uyarı cezası verdi.

Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)

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