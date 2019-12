Meclis'te 'git' tartışması

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- MECLİS Genel Kurulu’nda, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun 'git' kelimesini, MHP milletvekilleri 'it' olarak anlayınca ortam gerildi.

Meclis Genel Kurulu’nda, HDP Grubunun Alevilere yönelik gerçekleşen sistematik saldırıların detaylı olarak araştırılması için Meclis Başkanlığına verdiği araştırma önergesinin görüşülmesi sırasında tartışma yaşandı. Önergeye ilişkin konuşma için kürsüye çıkan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Alevi vatandaşlara karşı ayrımcılık yapıldığını iddia ederek, "Şu anda kamusal hizmetlere girmede ve kamusal hizmetlerde yükselmede Alevi yurttaşlarımıza ayrımcılık uygulanıyor mu, uygulanmıyor mu? Gelin araştıralım. Son zamanlarda kaç yurttaşımız hakim olmuştur, savcı olmuştur? Kaç valimiz içerisinde Alevi yurttaşımız vardır? Kaç büyükelçimiz içerisinde Alevi yurttaşımız vardır? Bu siyasal tercih Alevi inancının kamusal yaşamda tanınmasının karşısındadır. Eğer Türkiye'de birliği ve beraber yaşamayı savunuyorsak bundan vazgeçmeliyiz ve Parlamento olarak bu yurttaşlarımızın kamusal yaşamda uğradıkları ayrımcı uygulamayı burada araştırmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

'İT DEĞİL GİT DEDİM'

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Tanrıkulu'na konuşması sırasında "Ayrımcılığı sen yapıyorsun. Bölücülük yapıyorsun. Bölücülük yapıyorsun. Terbiyesiz herif. Utanmaz herif. Senin bu millete düşmanlığın var" dedi. Bunun üzerine Sezgin Tanrıkulu "Bakın, esaslı bir konuyu konuşuyoruz. Bir tek kelime kimseye hakaret ettim mi ben? Bir tek kelime hakaret ettim mi kimseye? Bunu bile dinlemekten acizsiniz. Utanmazlar" deyince, MHP sıraları tepki gösterdi. Sezgin Tanrıkulu, "Terbiyesiz sensin! Ayağımın altına alırım seni" demesinin ardından MHP milletvekilleri kürsüye doğru yürüdü. Yaşanan tartışma nedeniyle Meclis Başkanvekili Levent Gök birleşime ara verdi. Bu sırada MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Sezgin Tanrıkulu'nun 'it' dediği iddiasında bulundu. Enginyurt, "Eğer it dediysen itin babası sensin Sezgin" diye bağırdı. MHP'li Enginyurt, milletvekilleri tarafından güçlükle sakinleştirilirken CHP'li Tanrıkulu kürsüye doğru yürüyenleri görünce 'git' dediğini söylediğini belirtti.

'HİÇBİR MİLLETVEKİLİ O BİR HARF EKSİĞİYLE O KELİMEYİ KULLANMAZ'

Verilen aradan sonra söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Sezgin Tanrıkulu'na konuşmasının son kısımlarında çok fazla lat atıldığını belirterek "O sırada Sezgin Bey kürsüdeydi, kürsüye doğru yürümeler olunca ben koştum, koluna girdim, giderken kürsüye yürüyenleri görünce kendisinin biraz önce ifade ettiği gibi "Git" diye ifade kullandı. Hiçbir milletvekili o bir harf eksiğiyle o kelimeyi kullanmaz, kullanmamalıdır, kullanmadık." dedi.