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Meclis'te "Gürsu armudu" tanıtımı

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.10.2019 18:42 | Son Güncelleme

AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç: - "Armut üretiminin Gürsu ekonomisine katkısı yaklaşık 200 milyon liradır. İlçemizdeki tarım alanlarının yüzde 40'ını oluşturan armut bahçelerinde bin 300 ailenin yetiştirdiği armutların yüzde 60'ı yurt dışına ihraç edilmektedir" - "Kadına ve çocuğa şiddeti engellemek amacıyla 'Bizim elimiz armut topluyor' sloganı altında kampanya başlattık"

AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, armut üretiminin Gürsu ekonomisine katkısının yaklaşık 200 milyon lira olduğunu belirterek, "İlçemizdeki tarım alanlarının yüzde 40'ını oluşturan armut bahçelerinde bin 300 ailenin yetiştirdiği armutların yüzde 60'ı yurt dışına ihraç edilmektedir." dedi.

Ödünç, Meclis'te yanında getirdiği Gürsu armuduyla basın toplantısı düzenledi.

Armut kasalarıyla süslenen kürsüde konuşan Ödünç, Bursa'nın Gürsu ilçesindeki çiftçilerin, modern tarım teknikleri uyguladığını, meyve üretiminde standart, yüksek verimli tür ve çeşitleri kullandığını belirtti.

Gürsu'daki toplam tarım alanlarının yaklaşık yüzde 71'inin meyve ağacı dikili alanlardan, bu alanların ise yaklaşık yüzde 65'inin armut bahçelerinden oluştuğunu anlatan Ödünç, ilçede 2 bin 247 hektar alanda yıllık ortalama 90 bin ton armut üretildiğine dikkati çekti.

Türkiye'de 26 bin 389 hektarlık alanda yıllık ortalama 519 bin ton armut üretildiğine işaret eden Ödünç, "santa maria" ve "deveci" cinsi armudun yüzde 50'sinin ise Gürsu'da üretildiğini bildirdi.

Türkiye'de deveci armudunun 45 bin ton kapasiteyle üretildiğini söyleyen Ödünç, "Gürsu Ovası'nda üretilen deveci armudu ülkemizin en önemli armut çeşitlerindendir ve Türkiye üretiminin büyük bir kısmı ilçemizden karşılanmaktadır. Dünyanın en kaliteli deveci armutları çiftçilerimizin el emeği ve alın teriyle sizlerin huzuruna gelmektedir." dedi.

Ödünç, Gürsu'nun, ünü dünyaya yayılan "santa maria" ve "deveci" cinsi armutta Türkiye'deki toplam üretimin yarısını karşıladığını aktardı.

Gürsu'nun "Türkiye'nin de armut bahçesi" olduğunu söyleyen Ödünç, şöyle konuştu:

"Armut üretiminin Gürsu ekonomisine katkısı yaklaşık 200 milyon liradır. İlçemizdeki tarım alanlarının yüzde 40'ını oluşturan armut bahçelerinde bin 300 ailenin yetiştirdiği armutların yüzde 60'ı yurt dışına ihraç edilmektedir. İlçemizdeki hava akımı, toprak ve Uludağ'dan gelen esinti yetişen armudu özel kılmaktadır. Yetişen armudun kabuğu daha ince, hassas ve aroması farklıdır. Ağırlığı 1-1,5 kilogramı bulan hatta kısmen olsa 2 kiloya bile ulaşan Deveci armudu Avrupa'dan Orta Doğu ülkelerine kadar birçok ülkeye ihraç edilmektedir. Bir ağaçta ortalama 400-500 hasat elde edilen deveci armudu bulunduğu bahçelerde de görsel şölen oluşturmaktadır. Elimizdeki böylesine kıymetli bir tarım ürünü mevcut."

- Şiddeti engellemek için sosyal farkındalık projesi

Gürsu Belediyesinin başlattığı sosyal farkındalık projesine ilişkin de bilgi veren Ödünç, "Kadına ve çocuğa şiddeti engellemek amacıyla 'Bizim elimiz armut topluyor' sloganı altında bir kampanya başlattık. Belediye başkanımız, belediye çalışanlarımız, çiftçilerimiz, dernek başkanlarımız hepsi armut bahçelerimize gittiler ve armut topladılar." dedi.

Kadına ve çocuğa karşı özel hassasiyet gösterdiklerini söyleyen Ödünç, "Kadınlarımıza, çocuklarımıza karşı hiçbir zaman şiddet uygulanmaması adına böyle bir kampanyaya imza attık. Halk dilindeki 'Senin elin armut mu topluyor?' sözünü, 'Bizim elimiz armut topluyor' şeklinde ifade etmek istedik." diye konuştu.

Ödünç, toplantının ardından gazetecilere ve Meclis çalışanlarına Gürsu Armudu ikram etti.

Bu arada toplantıya, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, AK Parti Gürsu İlçe Başkanı Zekeriya Hacıoğlu ile üreticiler de katıldı.

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AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç basın toplantısı Deveci Santa Maria

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