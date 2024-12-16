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  4. Mecliste güvenoyu alamadı! Almanya erken seçime gidiyor

Mecliste güvenoyu alamadı! Almanya erken seçime gidiyor

16.12.2024 18:46
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Federal Mecliste güvenoyu alamaması üzerine ülkede erken seçim süreci başladı.

Mecliste güvenoyu alamadı! Almanya erken seçime gidiyor

Scholz, Almanya Anayasası'nın 68. maddesi uyarınca Federal Mecliste güvenoyu talebinde bulundu. Mecliste yapılan güven oylamasında Scholz'a 207 milletvekili destek verirken, 394 milletvekili ret oyu kullandı. Oylamada 116 milletvekili ise çekimser kaldı. Şansölye Scholz'un güvenoyu için 367 oy alması gerekiyordu.

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CUMHURBAŞKANI İLE BİR ARAYA GELECEK

Başbakan Scholz'un, oylamanın soncunun açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir araya gelmesi ve erken seçimin yapılması için Cumhurbaşkanı'na meclisi feshetmesi önerisinde bulunması bekleniyor.

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HÜKÜMET DAĞILMIŞTI

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 6 Kasım'da Almanya'daki hükümet ortakları Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) temsilcileriyle yaptığı toplantıda, FDP Genel Başkanı da olan Maliye Bakanı Christian Lindner'i görevden almıştı.

Toplantının ardından FPD, hükümette yer alan bakanlarını geri çekmiş ve renklerinden dolayı "trafik ışığı koalisyonu" olarak adlandırılan hükümet dağılmıştı.

Scholz, 11 Aralık'ta yaptığı açıklamada, erken seçiminin önünü açmak için 16 Aralık'ta Alman Anayasası'nın 68. maddesi uyarınca meclisten güvenoyu talep edeceğini belirterek "Meclis üyeleri, önerdiğim yolu izlerse, Cumhurbaşkanı Steinmeier'e pazartesi öğleden sonra meclisin feshedilmesini önereceğim." ifadesini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Steinmeier'ın, anayasaya göre 21 gün içinde Başbakan'ın önerisi üzerine meclisi feshetmesi ve ardından 60 gün içinde erken genel seçim yapılması bekleniyor.

PARTİLER SEÇİMLER İÇİN 23 ŞUBAT TARİHİNDE ANLAŞTI

Ülkede hükümetin dağılmasının ardından SPD, Yeşiller ile ana muhalefetteki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin meclis grupları seçim tarihi için 23 Şubat 2025'te anlaşmıştı.

Seçim tarihine ilişkin nihai kararı Cumhurbaşkanı Steinmeier verecek ancak partiler şimdiden erken seçim için çalışmalara başladı.

(AA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Almanya erken seçim Olaf Scholz
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