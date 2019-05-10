Mecliste Irak konulu toplantı

Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Irak'la ilişkilerin geliştirilmesinde iş birliğinin önemli olduğunu belirterek, "Su ve enerjiyle ilgili altyapı, içme suyu, arıtma, barajlar, göletler, sulama sistemleri, suyun verimli kullanılması, taşkın koruma ve erozyon kontrolü gibi konularda güzel çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Eroğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi" olarak görevlendirilmesinin ardından çalışmalarını sürdürüyor.

Meclis'te, Eroğlu başkanlığında Irak konulu toplantı gerçekleştirildi.

Irak'ın su sorununun giderilmesine ilişkin proje ve çözüm önerilerinin ele alındığı ve bu konuda sunumların yapıldığı toplantıya, Türkiye'nin Musul Başkonsolosu Mehmet Küçüksakallı, Türkiye Su Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Mete Saatçi, Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere, ilgili bakanlıklardan bürokratlar katıldı.

Toplantının açılışında bir konuşma yapan Veysel Eroğlu, "Gerçekten çok önemli bir iş yapıyoruz. Çünkü Irak bizim komşumuz, gönül coğrafyamız." dedi.