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Mecliste Irak konulu toplantı

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.05.2019 15:20 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Irak'ın su sorununun giderilmesine ilişkin projeler ve çözüm önerileri ele alındı - Eroğlu: - "Su ve enerjiyle ilgili altyapı, içme suyu, arıtma, barajlar, göletler, sulama sistemleri, suyun verimli kullanılması, taşkın koruma ve erozyon kontrolü gibi konularda güzel çalışmalar yapıyoruz" - "Ayın 15'inde Irak Başbakanı Türkiye'ye gelecek ve Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilecek"

Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Irak'la ilişkilerin geliştirilmesinde iş birliğinin önemli olduğunu belirterek, "Su ve enerjiyle ilgili altyapı, içme suyu, arıtma, barajlar, göletler, sulama sistemleri, suyun verimli kullanılması, taşkın koruma ve erozyon kontrolü gibi konularda güzel çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Eroğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi" olarak görevlendirilmesinin ardından çalışmalarını sürdürüyor.

Meclis'te, Eroğlu başkanlığında Irak konulu toplantı gerçekleştirildi.

Irak'ın su sorununun giderilmesine ilişkin proje ve çözüm önerilerinin ele alındığı ve bu konuda sunumların yapıldığı toplantıya, Türkiye'nin Musul Başkonsolosu Mehmet Küçüksakallı, Türkiye Su Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Mete Saatçi, Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere, ilgili bakanlıklardan bürokratlar katıldı.

Toplantının açılışında bir konuşma yapan Veysel Eroğlu, "Gerçekten çok önemli bir iş yapıyoruz. Çünkü Irak bizim komşumuz, gönül coğrafyamız." dedi.

Irak ile ilişkilerin geliştirilmesinde iş birliğinin önemine işaret eden Eroğlu, "Su ve enerjiyle ilgili altyapı, içme suyu, arıtma, barajlar, göletler, sulama sistemleri, suyun verimli kullanılması, taşkın koruma ve erozyon kontrolü gibi konularda güzel çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.

Toplantıda, ilgili bürokratların sunumlarını yapacağını aktaran Veysel Eroğlu, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin 15 Mayıs'ta Türkiye'ye geleceğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edileceğini kaydetti.

Eroğlu, "O zamana kadar müşahhas bazı konuları hazırlayıp, Cumhurbaşkanımıza arz etme imkanımız olur diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

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Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi ve AK Parti Afyonkarahisar Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi su sorunu Türkiye'nin Musul Başkonsolosu Mehmet Küçüksakallı

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