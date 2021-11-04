Mecliste “İşgalci Türkiye” Tartışması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu dış politikada “Kürt düşmanlığı” yaklaşımıyla hareket etmekle suçlayan HDP’li vekillerin “Türkiye, Suriye’de işgalci” ifadesi kullanılması AKP ile MHP’li vekilleri rahatsız etti ve gerilim yaşandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Dışişleri Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçesi görüşmeleri kapsamında muhalefet milletvekillerinin eleştirileri ve sorularına Çavuşoğlu’nun muhatap olduğu dakikalarda, HDP’nin tespitleri iktidar cephesinde rahatsızlık yarattı. HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç’ın konuşmasında Türkiye için “Suriye’de işgalci” denildiğini söylemesi AKP ve MHP’lileri kızdırdı. Komisyonda milletvekilleri arasında karşılıklı bağrışmalar yaşandığı dakikalarda AKP’li Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz’ın ifadeleri de tartışmayı büyüttü. AKP ve MHP’liler “işgalci” ifadesini reddettiklerini belirtirken, HDP’liler Türkiye’nin, Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) raporlarında böyle nitelendirildiğini işaret ederek bu duruma Bakan Çavuşoğlu’nun yanıt vermesini talep etti. Tartışma komisyona ara verilmesiyle yatıştırıldı.

Çavuşoğlu suçlamaları reddetti

Komisyonda soruları yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu ise iddiaları reddetti ve “Bizim ne iç ne de dış politikalarımızda Kürt düşmanlığı yoktur. İşgalci suçlamanızı reddediyoruz” dedi.

Çavuşoğlu, HDP'li vekillerin gösterdiği tepkiye karşılık "PKK demokrasisi bu, demokrasiyi PKK'dan öğrendikleri için ancak böyle hareket ediyorlar" dedi. Çavuşoğlu’nun, HDP'li vekillere "Siz PKK güdümündesiniz" demesi komisyonda tansiyonu yükseltti.

Çavuşoğlu ise "Benim ülkeme işgalci diyene ben yanıt veririm. Ben iftira atmam, yüzünüze gerçekleri söylerim. Siz kendinizi PKK olarak görebilirsiniz ama biz Kürt kardeşlerimizi PKK olarak görmüyoruz" ifadesini kullandı.

Tartışma nasıl başladı?

Komisyonda HDP parti grubu adına Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları ilk sözü aldı ve 4 Kasım 2015’te o dönemki HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ başta olmak üzere HDP’li siyasetçileri tutuklayarak cezaevinde hapsetme sürecini protesto ettiğini belirtti. Sonrasında bütün HDP’li vekiller de 4 Kasım tarihini “sivil darbe” olarak nitelendirerek, Demirtaş ve Yüksekdağ başta olmak üzere halen tutuklu siyasetçiler sorununu gündeme getirdi.

Hatimoğulları: “Kürt sorununu çözerseniz ABD’yle olumlu yol alabilirsiniz”

HDP’li Hatimoğulları, Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde “tek adam rejiminde şahsın sistemi altında dış politika” yapıldığını söyleyerek, ABD’nin de aralarında bulunduğu büyükelçiliklerce açıklanan AİHM kararına uyum çağrısıyla başlayan diplomatik krizde asıl çözümün Türkiye’nin imza attığı uluslararası anlaşmalara uymasıyla sağlanacağı görüşünü vurguladı. Hatimoğulları, Çavuşoğlu’na “Elçilik krizi çözümü konusunda kamuoyunun yanıltıldığını düşünüyoruz. Sayın Bakan size sürekli tek adam rejiminin kırık döküklerini toplamak düşüyor. Bu konuda da siz bir çaba harcadınız ve bir yere geldi ama bu, şu anlama gelmiyor: Tarafı olduğumuz uluslararası sözleşmeleri dikkate almayacağız, AİHM kararlarını dikkate almayacağız anlamına gelmemektedir. Osman Kavala, Selahattin Demirtaş ile ilgili kararları yerli yerinde durmaktadır. Bu kararlar uygulanmadığı sürece AB ile ilişkilerimizin düzelemeyeceğini siz benden daha iyi biliyorsunuz” diye seslendi.

Türkiye’nin bugün “dış politika Neo-Osmanlıcılık” yaklaşımıyla yönetildiğini kaydeden Hatimoğulları, “Dış politikada ikinci eksen ise Kürt düşmanlığıdır. Türkiye dahil olmak üzere dört parça Kürdistan’da Kürt halkı yaşıyor. En nihayetinde burada ‘Kürdistan’ sözü kullanıldığı için tepkiler oluyor ama ‘Kürdistan’ kavramı coğrafik bir kavramdır, Osmanlı döneminde kullanılmış ve günümüzde coğrafi

