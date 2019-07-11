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Mecliste İYİ Partili ve HDP’li vekil arasında terör tartışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 23:52 | Son Güncelleme

TBMM Genel Kurulunda HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan ile İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu arasında terör tartışması yaşandı.

Mecliste İYİ Partili ve HDP’li vekil arasında terör tartışması

TBMM Genel Kurulunda uluslararası anlaşmalar görüşülüyor. HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan’ın "Koltuklarınızda HDP’nin oylarıyla oturuyorsunuz" sözlerini hatırlatan İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, ’’Dünyanın her yerinde terör ve terörün övülmesi suçtur. Parlamentolarda arzı endam edici cümleler kurmak suçtur’’ ifadelerini kullandı. Ağıralioğlu, Selahattin Demirtaş’ın HDP grubunun başkanı olabileceğini ifade ederek, ’’Çocuklarımızın 36 yıldır kanında, canında parmak izi olan bir adamın ’heykelini dikeceğim’ diyen bir adamın göreceği muamele budur’’ dedi.

Yavuz Ağıralioğlu’nun sözlerine Kurtulan, ’’8 gün önce bu tartışmayı yaptık, bitirdik. Sataşmaya girmeyeceğim, bunu kendime de, partime de layık görmüyorum’’ cevabını verdi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
TBMM İYİ parti HDP terör tartışması

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
YAVUZ AĞIRALİOĞLU TBMM adam gibi adam olan tek vekildir senin allahına kurban yavuz başkan TÜRK’ün sesi NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
Çok ayıp, siz kardeşsiniz, kardeşler hiç kavga edermi, eller kınar sonra
yavuz reis harbi adamdır
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