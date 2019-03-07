"Mecliste kadın temsil oranı yüzde 4'ten yüzde 17'ye çıktı"

ADEM BALTA - TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Canan Kalsın, "Kadınlarımızın, siyasete katılımında AK Parti döneminde artış oldu. 2002 yılında Meclisteki kadın temsili yüzde 4 iken, şu anda yüzde 17'lik bir orana ulaşmıştır." dedi. Kalsın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadın haklarının geliştirilmesini öncelikli politika alanları olarak belirlediklerini ancak önemli adımlar atılmasına rağmen henüz arzu ettikleri hedefe ulaşamadıklarını dile getirdi. AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana kadınların aktif bir biçimde siyasete katılımını teşvik ettiğini vurgulayan Kalsın, "Kadınlarımızın güçlenmesi ve toplumdaki statülerinin yükselmesi için üzerinde hassasiyetle durduğumuz konuların başında kadınların siyasete katılımı gelmektedir. Geldiğimiz nokta itibarıyla siyasette yer alan kadınların sayısında da belirli oranda bir yükselişin olduğu açıktır. Kadınlarımızın, siyasete katılımında AK Parti döneminde artış oldu. 2002 yılında Meclisteki kadın temsili yüzde 4 iken, şu anda yüzde 17'lik bir orana ulaşmıştır. Gerek yerel yönetimlerde gerek parlamento düzeyinde kadın temsilini yeterli görmüyoruz. Bu oranın yükselmesi için çabalarımız devam edecek." diye konuştu.

Kalsın, kadınların sadece siyasette değil ekonomik hayatta da güçlü olmasını desteklediklerini ve ekonomik hayata katılımı, kadınların yaşadığı sorunların çözümü açısından önemli bir unsur olarak gördüklerini ifade etti. - "Türkiye'de kadın istihdam oranı yüzde 33 civarında" Ekonomideki kadın istihdamının aile içinde ve toplumsal yaşamda kadınlar lehine bir dönüşümün önünü açacağını belirten Kalsın, "Kadın istihdamının her alanda artırılmasını sağlamak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Henüz istenilen düzeyde olmamakla birlikte yüzde 33 olan ülkemizdeki kadın istihdam oranının azımsanmaması gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca, kararlılıkla yürüttüğümüz çalışmalar sayesinde bu oranın gün geçtikçe artacağına da inanıyorum." dedi. Canan Kalsın, kadınların çalışma hayatının iyileştirilmesi amacıyla Anayasa başta olmak üzere, İş Kanunu, Devlet Memurları Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlarda çok önemli düzenlemeler yapıldığını söyledi. Kalsın, analık izni, süt izni, kreş ve gündüz bakım evleri gibi konularda yapılan düzenlemelerin bu kapsamda yapıldığını, ayrıca ev kadınları ile mevsimlik çalışan tarım işçilerinin istihdamının kayıt altına alınmasının devletin önemli ve öncelikli çalışma konusu olduğunu bildirdi.

Kadın erkek eşitliği, kadının statüsünün iyileştirilmesi ve kadına karşı her türlü ayrımcılık sorununun sadece Türkiye'nin değil dünyanın en gelişmiş ülkelerinin bile muzdarip olduğu bir sorun olduğuna işaret eden Kalsın, "Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu olarak, ülkemizde kadın erkek eşitliğinin sağlanması ve ayrımcılığın yok edilmesi çabalarına parlamento zemininden katkı sunmaya çabalıyoruz. Komisyon olarak üzerimize düşen, toplumumuzda kadını arka plana atan, kadının konumunun güçlenmesini, ekonomiye, kalkınmaya, sosyal hayata katkı vermesini engelleyen zihniyet kalıpların ortadan kaldırılmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı. - "Cinsiyet ihlallerine ilişkin kişisel başvuruları ele alıyoruz" Yasa yapım sürecinde kadın erkek eşitliğinin mevzuatta temin edilmesi, açık ve örtülü ayrımcılıkların mevzuattan kaldırılması için çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Kalsın, çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi: "Mevzuatımızda kadın aleyhine olan maddeleri inceledik. Bu kapsamda 24. Dönemde 31 temel kanunumuzu taradık ve kadın erkek fırsat eşitliğine aykırı görülen hususları raporladık. Yasama sürecindeki katkımızın yanı sıra, komisyon olarak, kamu idareleri nezdinde eşitlik yanlısı ve ayrımcılık karşıtı bir denetim süreci de yürütüyoruz. Komisyonumuza gelen toplumsal cinsiyet ihlallerine ilişkin kişisel başvuruları ele alıyoruz. Kamu idarelerinden bilgi talep edip şikayet edilen konunun etkin şekilde soruşturulmasını gözetiyoruz. Vatandaşların yaşadığı sorunların ve mağduriyetin giderilmesi yönünde girişimlerde bulunuyoruz."