HABER

Mecliste künefe ikramı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.11.2018 18:28 | Son Güncelleme

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, 2 bin 500 kişiye yetecek büyüklükteki tek tepside hazırlanan künefeyi milletvekilleri ve Meclis çalışanlarına ikram etti

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Mecliste künefe ikram etti.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Hatay Günleri'nde yöreye özgü lezzetler başkentlilerin beğenisine sunulurken AK Parti Hatay Milletvekili Yayman da Mecliste milletvekili ve çalışanlara künefe ikramında bulundu.

Meclisin iktidar kulisinin bahçesine kurulan platformda künefe ustalarının yaklaşık iki saat süren çalışmaları ile hazırlanan künefe, pişirildikten sonra milletvekilleri ve Meclis çalışanlarına dağıtıldı.

Yaklaşık 2 bin 500 kişiye ikram edilebilecek büyüklükte tek bir tepside hazırlanan künefeye ilgi yoğun oldu.

Görüntü alan gazetecilere açıklama yapan Yayman, Hatay Günleri kapsamında yöresel lezzetlerin başkentlilerin beğenisine sunulduğunu, kendilerinin de künefe ikramı ile milletvekili ve Meclis çalışanlarının ağızlarını tatlandırmak istediklerini söyledi.

Dağıtılan künefe için "Mecliste doping etkisi" yaratacak nitelendirmesinde bulunan Yayman, "Daha çok çalışacağız. Tatlı yiyip tatlı konuşacağız." dedi.

PARTNERDenizden yaratık çıktı! Panik yaratan görüntüDenizden yaratık çıktı! Panik yaratan görüntü
Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme!Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı Fidan'ı kabul ettiCumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı Fidan'ı kabul etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
künefe TBMM

En Çok Okunan Haberler

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

AK Parti'den emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili açıklama

AK Parti'den emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili açıklama

Turgut Aslan'ı FETÖ üyeleri böyle infaza götürdü!

Turgut Aslan'ı FETÖ üyeleri böyle infaza götürdü!

Erkan Tan'dan Fatih Portakal'a: 3.havalimanının o kulesi var ya o kulesi...

Erkan Tan'dan Fatih Portakal'a: 3.havalimanının o kulesi var ya o kulesi...

Sıla Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu! İşte Kural'ın evindeki gecenin detayları

Sıla Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu! İşte Kural'ın evindeki gecenin detayları

HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Cumhurbaşkanlığı'na 'Katar uçağı' ile ilgili 14 soru!

HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Cumhurbaşkanlığı'na 'Katar uçağı' ile ilgili 14 soru!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme!

Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme!

İYİ Partili Mehmet Aslan hakim karşısında: Bu tweet'leri ben atmadım

İYİ Partili Mehmet Aslan hakim karşısında: Bu tweet'leri ben atmadım

AK Parti'den emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili açıklama

AK Parti'den emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili açıklama

Bakan Selçuk öğrencilere ıslıkla karşılık verdi

Bakan Selçuk öğrencilere ıslıkla karşılık verdi

Melih Gökçek aday olacak mı? AK Parti'den son dakika açıklaması

Melih Gökçek aday olacak mı? AK Parti'den son dakika açıklaması

Bahçeli noktayı koydu! 'Tek başımıza katılacağız'

Bahçeli noktayı koydu! 'Tek başımıza katılacağız'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.