Mecliste künefe ikramı

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Mecliste künefe ikram etti.
Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Hatay Günleri'nde yöreye özgü lezzetler başkentlilerin beğenisine sunulurken AK Parti Hatay Milletvekili Yayman da Mecliste milletvekili ve çalışanlara künefe ikramında bulundu.
Meclisin iktidar kulisinin bahçesine kurulan platformda künefe ustalarının yaklaşık iki saat süren çalışmaları ile hazırlanan künefe, pişirildikten sonra milletvekilleri ve Meclis çalışanlarına dağıtıldı.
Yaklaşık 2 bin 500 kişiye ikram edilebilecek büyüklükte tek bir tepside hazırlanan künefeye ilgi yoğun oldu.
Görüntü alan gazetecilere açıklama yapan Yayman, Hatay Günleri kapsamında yöresel lezzetlerin başkentlilerin beğenisine sunulduğunu, kendilerinin de künefe ikramı ile milletvekili ve Meclis çalışanlarının ağızlarını tatlandırmak istediklerini söyledi.
Dağıtılan künefe için "Mecliste doping etkisi" yaratacak nitelendirmesinde bulunan Yayman, "Daha çok çalışacağız. Tatlı yiyip tatlı konuşacağız." dedi.
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