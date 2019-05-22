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Mecliste lokum, çikolata ve şekerli toplantı

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.05.2019 12:16 | Son Güncelleme

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer: - "Yurttaşlarımız bayramda birbirlerine ikram edecek şekeri, lokumu, çikolatayı dahi geçen yıla göre en az yüzde 40-50 artışla alıyor" - "Üretici daha ucuza mal edebilmek için kaliteden uzaklaşmak durumunda kalıyor. Bu anlamda lokum, çikolata ve şekerde ağzımızın tadı kaçtı"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yurttaşların Ramazan Bayramı'nda birbirlerine ikram edecekleri şekeri, lokumu ve çikolatayı geçen yıla göre en az yüzde 40-50 artışla alacağını belirtti.

Gürer, Mecliste yanında getirdiği lokum, çikolata ve bayram şekeriyle basın toplantısı düzenledi.

Halk arasında "Şeker Bayramı" olarak bilinen Ramazan Bayramı öncesinde lokum, çikolata ve şeker fiyatlarında artış yaşandığını söyleyen Gürer, "Şeker, lokum ve çikolata üreten firmaların yetkilileri, maliyetlerinin geçen yıla göre arttığını, bu nedenle belirledikleri fiyatların neredeyse iki katına ulaştığını ifade ettiler." diye konuştu.

Bir ürünün maliyet fiyatının, o ürünün içeriği değerlendirildiğinde ortaya çıktığını vurgulayan Gürer, "merdiven altı" üretim diye bilinen kayıt dışı ve içeriğinde kullanılan malzemelerinin ne olduğu tam olarak bilinmeyen ürünlerin fiyatının daha düşük olduğunu ifade etti.

Gürer, vatandaşların alım gücünün sınırlı olması nedeniyle merdiven altı ürünlere yöneldiğine dikkati çekti.

Geçen yıl 30 liradan satılan 1 kilogram lokumun, bu yılki satış fiyatının 60 lirayı bulduğunu aktaran Gürer, ortalama kalitede bir bayram şekerinin de geçen yıl 18 lira olan fiyatının, bu yıl 33 liraya kadar yükseldiğini yerinde tespit ettiklerini bildirdi.

Çikolata ve baklava fiyatlarındaki artışa da değinen Gürer, şöyle konuştu:

"Madlen çikolata geçen yıl 80 lirayken bu yıl 110 liradan, spesiyal çikolata geçen yıl 110 lirayken bu yıl 140 liradan, kağıtlı çikolata geçen yıl 120 lirayken bu yıl 150 lira civarında satışa sunulmuş durumda. Ortalama kalitede bir baklava geçen yıl 55 lirayken bu yıl 90 lira civarında satılıyor. 110-120 liraya kadar satışa sunulan baklavalar var. Üretimde kullanılan ceviz, fıstık, şeker bu ürünlerin fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Yurttaşlarımız birbirlerine ikram edecek şekeri, lokumu, çikolatayı dahi geçen yıla göre en az yüzde 40-50 artışla alıyor. Ürün kalitesi ortaya çıkan durumlarla giderek düşmekte üretici de daha ucuza mal edebilmek için kaliteden uzaklaşmak durumunda kalmaktadır. Bu anlamda lokum, çikolata ve şekerde ağzımızın tadı kaçmıştır."

Gürer, gıda denetiminin yetersiz olduğunu savunarak, belediyelerin denetimlerde yeniden yetkilendirilmesi ve bu denetimlerin belediyeler üzerinden sıklaştırılması gerektiğini anlattı.

Ömer Fethi Gürer, daha sonra yanında getirdiği çikolatayı basın mensuplarına ikram etti.

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