Mecliste milletvekili, babasının yanında sepetçi

Hasır ve sepet yapmasını öğrendikten sonra babasına yardımcı olan ve bu süreçte eğitimini aksatmayan Purçu, arkadaşları genelde ilkokuldan sonra eğitimine devam etmezken, ortaokulun yolunu tuttu. Purçu, geçen sürede bir yandan sepet yapıp para kazandı diğer yandan da çadırda üniversite sınavına hazırlandı.

Sepetçilik yapan babasına destek olmak için 6 yaşında orağı eline alıp dere kenarlarında kamış arayan Purçu, yoksul bir yaşam sürdü.

Özcan Purçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluk yıllarından bu yana milletvekili olma hayalini gerçekleştirmek için çalıştığını söyledi.

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Türkiye'nin birçok kentinde yaşayan Romanlar için de çalışmalar yapmaya devam ediyor.

Meclisin tatile girdiği zamanlar ve hafta sonları soluğu ailesinin yaşadığı Roman mahallesinde alan Purçu, zaman zaman geçimlerini halen sepet yaparak sağlayan anne ve babasına yardım ediyor.

Bundan 4 yıl sonraki seçimlerde ise Türkiye'nin ilk Roman milletvekili olan Purçu, TBMM'deki performansı ve kendine has davranışlarıyla dikkati çekti.

Purçu, Romanların yaşadığı sorunlara çözüm yolları bulunması amacıyla 2003'te Söke'de dernek kurdu. O dönemde Roman derneklerinin yaygınlaşmasına da öncülük eden Purçu, yaptığı çalışmalarla kısa sürede adını duyurdu.

Yoksul bir hayat sürdüğünü dile getiren Purçu, şunları anlattı:

"Yaşamım neredeyse çadırda geçti. Üniversite için gittiğim Bursa'da yurtta kaldım ve elektrikle de orada tanıştım. Zor günler geçirdim. Örneğin kravat hayatımda farklı bir yere sahip. O zaman bizim mahallede kravat takan yoktu. Ortaokula giderken kravat takmaya başladım ama utandığım için çadırdan çıkamıyordum. Mahalle sakinleri benimle dalga geçtiler. Kravatlı olduğum için bana 'Memur Özcan' diye lakap taktılar. Hala bana 'Memur' diyorlar. Her kravat taktığımda aklıma o günler geliyor."

Milletvekili seçildikten sonra hayatının değişmediğini vurgulayan Purçu, ailesiyle mütevazı bir hayat sürdüğünü ve özellikle de Romanlara karşı sorumluluklarının arttığını ifade etti.

Türkiye'nin ilk Roman milletvekili olmasının gurur verici olduğunu dile getiren Purçu, "Bazen 'Bitkisel hayattayım da rüya mı görüyorum' diyorum. Milletvekili olmak hayal gibi geliyordu ancak çalışılırsa başarılabileceğini kanıtladım. Bu süreçte en büyük desteği ailem verdi. Zaman zaman sepet yapan anne ve babama yardım ediyorum. Beraber eskiyi yad ediyoruz. Kamışı elime aldığımda geçmişe özlemimi gideriyorum. Yaşadığım o zor günler aklıma geliyor." dedi.