Meclis'te obeziteyle mücadele toplantısı

Son yıllarda parklarda egzersiz aletlerinin yaygınlaştırıldığını, bisiklet ve yürüyüş yolları yapıldığını, bazı yolların araç trafiğine kapatıldığını anlatan Ekici, belediyelerin spor salonları kurmaya başladığını, Sağlık Bakanlığının yanı sıra belediyelerin de imkanları ölçüsünde bisiklet dağıttığını ifade etti.

TBB Genel Sekreteri Birol Ekici, belediyelerin yetki ve görevleri çerçevesinde hareketliliği attırmak, obeziteyi azaltmak için çeşitli faaliyetler yürüttüğünü söyledi.

Toplantıda daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) yetkilileri, obezite ile mücadele konusundaki çalışmalar hakkında sunum yaptı.

Satır, obezitenin dünyanın bir gerçeği olduğunu ancak Türkiye'nin de bir gerçeği olma yolunda ilerlediğini belirterek, "Bugünden gerekli tedbirleri alırsak faydalı işler yapacağımız kanaatindeyim." dedi.

Obezite ile Mücadele Yöntemleri ve Cerrahi Uygulamalardaki Malpraktis İddialarının Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu, TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır başkanlığında toplandı.

Türkiye'nin nüfusunun genç olduğuna dikkati çeken Yardım, güvenlikleri karşılanmadan çocuklar için "herkes okula bisikletle gitsin" şeklinde bir kampanya yürütemeyeceklerini ifade etti.

İzmir ile İstanbul'da da sahilde bisiklet yolu yapıldığını dile getiren Nazan Yardım, "Bisiklet yolları gerekli. Biz bisikletin trafikte, ulaşımda da kullanılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Sağlıklı bir yaşam için bisiklet kullanımının arttırılması gerektiğini vurgulayan Yardım, Sağlık Bakanlığının okullara ve bisiklet yolu bulunan belediyelere 320 bin bisiklet verdiğini aktardı. Yardım, kampüs içine bisiklet yolu yapan üniversitelere de bisiklet verildiğini söyledi.

Türkiye Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Dairesi Başkanı Nazan Yardım, Türkiye'de bisiklet yollarının az olduğuna işaret etti.

Ekici, belediyelerde diyetisyen hizmetleri olduğunu, bazı illerde obezite ile mücadele merkezleri açıldığını dile getirerek, belediyelerin bu kapsamda çeşitli eğitimler verdiğini kaydetti.

Yardım, belediyelerin ancak yeni şehirlerde bisiklet yolu yapılabileceğini bildirdiğini aktararak, "Bize bahane olarak, böyle ifade ettiler, 'Eski yerlere bisiklet yolu yapamayız' dediler. Ama New York Belediyesi 1984'ten sonra bisiklet yolu yaptı." dedi.

Ankara'da da bisiklet yolu istediklerini ancak Ankara Büyükşehir Belediyesinin buna gönüllü olmadığını söyleyen Yardım, Belediyeler Kanunu'nda yapılacak bir değişiklikle bisiklet yolu yapılmasının zorunlu tutulabileceğini belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Kentsel Tasarım Daire Başkanı Ayşegül Dinç Yalçın da "millet bahçeleri" hakkında bilgi verdi. Yalçın, millet bahçesini, genel anlamda halkı doğa ile buluşturan, rekreasyon, aktif yaşam ve sosyalleşme gereksinimlerini karşılayan, içinde yer aldığı kentlerin simgesel yeşil alanları şeklinde tarif etti.

Millet bahçelerinin, artan fiziksel aktiviteyi teşvik edecek zihinsel sağlığı iyileştirici ortamlar sağlayarak, toplum sağlığına olumlu katkı sağlaması ilkesi doğrultusunda projelendirildiğini vurgulayan Yalçın, bu bağlamda yürüyüş ve bisiklet yollarının her yaş ve yetenekte bireyler için spor alanlarının buralarda olabileceğini bildirdi.

Yalçın, 62 ilde 36 milyon 396 bin 580 metrekarelik alanda 139 millet bahçesi çalışması yürütüldüğünü, Ankara, İstanbul, Konya, Antalya, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te 13 millet bahçesinin açılışının yapıldığını kaydetti.

