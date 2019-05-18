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Mecliste rehine almaya çalışan teröristlerin gözaltı süresi ikinci kez uzatıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2019 14:50 | Son Güncelleme

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) girişinde, görevliyi rehine almaya çalışırken yakalanan DHKP-C’li iki teröristin göz altı süreleri yeniden uzatıldı.Meclis girişinde görevlisinin rehine almaya çalışan terör örgütü DHKP-C’li 2 teröristingözaltı süresi iki kez uzatıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) girişinde, görevliyi rehine almaya çalışırken yakalanan DHKP-C’li iki teröristin göz altı süreleri yeniden uzatıldı.
Meclis girişinde görevlisinin rehine almaya çalışan terör örgütü DHKP-C’li 2 teröristin
gözaltı süresi iki kez uzatıldı. Biri kadın 2 şüpheli, adliyeye götürülerek savcılığa çıkarıldı. Teröristler hakkında daha önce de 4 gün göz altı süresinin uzatılması kararı verilmişti. Olay, 14 Mayıs’ta geldikleri TBMM’nin Dikmen Kapısı’nda yaşanmıştı. Teröristler koruma görevlilerinin müdahalesi ile etkisiz hale getirilmişti.

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