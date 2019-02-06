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Mecliste sebzeli basın toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.02.2019 11:44 | Son Güncelleme

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, basın toplantısında marul, pırasa, turp, sivri biber, ıspanak, portakal, havuç, yer elması, semiz otu göstererek, 4 kişilik ailenin bu ürünleri bir ay boyunca alabilmesi için 2 bin 707 liraya ihtiyacı olduğunu söyledi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, marul, pırasa, turp, sivri biber, ıspanak, portakal, havuç, yer elması, semiz otunu göstererek, 4 kişilik ailenin bu ürünleri bir ay boyunca alabilmesi için 2 bin 707 liraya ihtiyacı olduğunu söyledi.

Gürer, TBMM'de düzenlediği basın toplantısını, beraberinde getirdiği mevsim sebzeleriyle yaptı.

İstatistiklere göre yıllık sebze enflasyonunun yüzde 94,72 olduğunu ifade eden Gürer, AK Parti'nin 16 yıllık yanlış tarım politikaları sonucu bugünleri yaşadıklarını öne sürdü. Gürer, sulama suyunun halen sorun oluşturduğunu, 4 milyon hektar tarım arazisinin yok olduğunu söyledi.

Gürer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fiyatlara ayar çekeceklerini açıkladığını belirterek, bunun yolunun üretim maliyetlerini, girdi fiyatlarını düşürmekten geçtiğini anlattı. Gürer, "Üretici, üretimden vazgeçtiğini söylediğinde boş arazilere jandarma gönderip, çiftçilere bu tarlada zorla mı üretim yaptıracaksınız?" diye sordu.

Yabancıların Türkiye'de tarım arazisi almaya devam ettiğini dile getiren Gürer, çiftçilerin icralık olduğunu, arazilerini satmak zorunda kaldığını söyledi.

Gürer, çiftçileri destekleyen kuruluşların, özelleştirme kapsamında içlerinin boşaltıldığını ileri sürerek, tekrar aile tipi tarıma yönelinmesini, kentten köye dönüş projelerinin desteklenmesini, bilimsel, planlı tarıma dönülmesini, her köyde veteriner ve ziraat mühendisi bulunmasını önerdi.

Tarım ve Hayvancılık Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, " Vatandaş, mevsimi olmayan meyve sebze pahalıysa mevsime göre tüketim yaparsa ürünlerde dengeleme oluşacaktır." açıklamasına işaret eden Gürer, bu sabah markete giderek alışveriş yaptığını söyledi.

Beraberinde kasaların içinde getirdiği sebzeleri tek tek gösteren Gürer, marul ve pırasaya 5,95'er lira, turpa 2,40 lira, sivri bibere 11,90 lira, ıspanağa 7,95 lira, karnabahara 4,75 lira, havuca 4,95 lira, yer elmasına 6,95 lira, semiz otuna 8,90 lira ödediğini anlattı.

Bu alışverişin içinde ekmek, peynir, yağ, et olmadığına dikkati çeken Gürer, 4 kişilik bir ailenin bunları almak için ayda 2 bin 707 liraya ihtiyacı olduğunu belirtti. Gürer, "Asgari ücret 2 bin 20 lira. Asgari ücret ile bu ürünleri bir ay boyunca alıp tüketemiyorsunuz. Tüketici perişan, fiyatlardaki artış nedeniyle alım gücü düştü, çarşı pazar yangın yeri. Pazarlar boşalmış, tezgahın önünden bakıp geçiyorlar. Market fiyatları yüksek, üreticinin girdi maliyetleri de yüksek." diye konuştu.

Gürer, basın toplantısında, Akdeniz sineğinin ürünlere verdiği zarara da işaret etti.

Getirdiği elmaları keserek Akdeniz sineğinin oluşturduğu zararı gösteren Gürer, elmaların yenemez hale geldiğini söyledi.

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