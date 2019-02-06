Mecliste sebzeli basın toplantısı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, marul, pırasa, turp, sivri biber, ıspanak, portakal, havuç, yer elması, semiz otunu göstererek, 4 kişilik ailenin bu ürünleri bir ay boyunca alabilmesi için 2 bin 707 liraya ihtiyacı olduğunu söyledi.

Gürer, TBMM'de düzenlediği basın toplantısını, beraberinde getirdiği mevsim sebzeleriyle yaptı.

İstatistiklere göre yıllık sebze enflasyonunun yüzde 94,72 olduğunu ifade eden Gürer, AK Parti'nin 16 yıllık yanlış tarım politikaları sonucu bugünleri yaşadıklarını öne sürdü. Gürer, sulama suyunun halen sorun oluşturduğunu, 4 milyon hektar tarım arazisinin yok olduğunu söyledi.

Gürer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fiyatlara ayar çekeceklerini açıkladığını belirterek, bunun yolunun üretim maliyetlerini, girdi fiyatlarını düşürmekten geçtiğini anlattı. Gürer, "Üretici, üretimden vazgeçtiğini söylediğinde boş arazilere jandarma gönderip, çiftçilere bu tarlada zorla mı üretim yaptıracaksınız?" diye sordu.

Yabancıların Türkiye'de tarım arazisi almaya devam ettiğini dile getiren Gürer, çiftçilerin icralık olduğunu, arazilerini satmak zorunda kaldığını söyledi.