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Mecliste skandal! Kadın vekilin masasında mastürbasyon yaptı

23.03.2021 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya'da yakın zamanda Liberal Parti çalışanı Brittany Higgins'in Parlamento'da tecavüze uğradığını açıklamasının ardından, bu kez de üst düzey bir diplomatın Parlamento Binası’nda kadın çalışma arkadaşının masasında mastürbasyon yaparken görüntüleri ortaya çıktı.

Mecliste skandal! Kadın vekilin masasında mastürbasyon yaptı

Avustralya'da uzun süredir parlamentodaki taciz ve tecavüz vakaları gündemde. Bu sefer de Liberal Partili üst düzey erkek bir bürokratın, kadın milletvekilinin masasında mastürbasyon yaptığı görüntülerinin ortaya çıkması ülkede infial yarattı.

Görüntüler, Avustralya gazetesi ve Channel 10'un, birkaç personelin Parlamento Binası'nda gerçekleştirilen seks eylemlerinin görüntülerini paylaştıkları bir Facebook Messenger grubu kurduklarını duyurmasının ardından sosyal medyaya yayıldı.

'AHLAKİ OLARAK İFLAS ETMİŞ DURUMDALAR'

Görüntüleri sızdıran ve ismi açıklanmayan eski bir milletvekili, ayrıca bazı hükümet çalışanlarının binanın üst katında ibadet ya da meditasyon odası olarak bilinen bir mekanı cinsel ilişki için kullandıklarını ve hatta buraya seks işçilerini getirdiklerini ileri sürdü. Eski milletvekili, çalışanların birbirlerine cinsel fotoğraflar attıklarını da söyledi ve "Parlamentoda istedikleri her şeyi yapabileceklerini düşünen bir erkek kültürü var. Bu kişiler yasaları çiğnemediklerine inanmıyor. Ahlaki olarak iflas etmiş durumdalar" dedi.

'İĞRENÇ VE MİDE BULANDIRICI'

Uzun süredir partisindeki taciz ve tecavüz olaylarına gerekli müdahalede bulunmadığı gerekçesiyle eleştirilen Başbakan Scott Morrison ise olayı, 'iğrenç ve mide bulandırıcı' olarak niteledi, söz konusu kişinin belirlenip derhal işine son verildiğini açıkladı. Morrison ayrıca, kadınları siyasete dahil etmek için daha fazlasını yapma sözü verdi.

NE OLMUŞTU?

Liberal partinin üç eski personelinin kimliği belirsiz meslektaşları tarafından cinsel tacize uğradıklarını iddia etmişlerdi. Ardından Liberal Parti personeli Brittany Higgins, parlamento binasında bir iş arkadaşı tarafından tecavüze uğradığını açıklamıştı. Öte yandan, Avustralya Başsavcısı Christian Porter'ın 1988'de 16 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz ettiği iddiaları da gündeme gelmiş ve kadınlar protesto düzenlemişlerdi.

Avustralya genelinde düzenlenen yürüyüşe katılan binlerce kadın karşılaştıkları tehlikeli kurum kültürü ve kadın düşmanlığını protesto etmişti.

Morrison, geçen hafta yaptığı açıklamada, "Başta kadınlar olmak üzere birçok Avustralyalının onları duymadığıma inandığını ve bunun beni çok üzdüğünü kabul ediyorum. Daha iyisini yapmalıyız" demişti. Morrison, parlamentodaki kurum kültürünü değiştirmek için gelecek haftalarda yeni değişiklikler duyuracaklarını açıklamıştı. Ancak henüz olaya ilişkin somut bir adım atılmadı.

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