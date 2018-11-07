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Meclis'te tartışmayla geçen madde yeniden görüşülecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.11.2018 17:53 | Son Güncelleme

MECLİS Sağlık Komisyonunda tartışmalı bir şekilde kabul edilen, KHK ile ihraç edilen doktorların SGK ile anlaşması bulunan hastanelerde çalışmasını önleyen maddenin yeniden görüşülmesine karar verildi.

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- MECLİS Sağlık Komisyonunda tartışmalı bir şekilde kabul edilen, KHK ile ihraç edilen doktorların SGK ile anlaşması bulunan hastanelerde çalışmasını önleyen maddenin yeniden görüşülmesine karar verildi.
TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda görüşmeleri yaklaşık 12 saat süren ve tansiyon yükselten 5'inci madde, tartışmalar arasında kabul edildi. Muhalefet milletvekillerinin itiraz ettiği, KHK ile kamudan ihraç edilen ya da güvenlik soruşturması sonucu kamu görevine alınmayan hekimler ile diş tabiplerine sadece SGK ile anlaşması olmayan sağlık kuruluşlarında çalışma imkanı tanıyan söz konusu maddenin tekrar gündeme alınmasına karar verildi.

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