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Meclis'te terör eylemi girişiminde 2 şüpheli adliyede

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 11:35 | Son Güncelleme

  TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) banko görevlisini rehin almaya çalışırken, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle gözaltına alınan ve DHKP/C ile bağlantıları tespit edilen biri kadın 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) banko görevlisini rehin almaya çalışırken, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle gözaltına alınan ve DHKP/C ile bağlantıları tespit edilen biri kadın 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Geçen 14 Mayıs'ta TBMM'ye giren Mulla Zincir, iddiaya göre CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ile yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması için nasıl yol izleyeceği konusunda görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Tanal'ın odasından çıkan Mulla Zincir, bir süre sonra Eylem Yücel ile birlikte tekrar Meclis'e girmek istedi. Eylem Yücel'in yapılan kontrolünde Meclis'e giriş yasağı bulunduğu tespit edildi. 2 kişi ile güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Mulla Zincir, ucunda jilet bulunan kalemle banko görevlisini rehin almaya kalkıştı. TBMM Koruma Daire Başkanlığı personeli tarafından etkisiz hale getirilip, gözaltına alınan şüphelilerin üst aramasında, bomba düzeneği şekli verilmiş siyah kutu ve uç kısmına jilet bantlanmış kurşun kalem bulundu.
8 gün boyunca gözaltında tutulan 2 şüpheli, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki sorgularının ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Ayrı araçlarla adliyeye getirilen şüpheliler, binaya girerken slogan atmaya çalıştı. Polisler tarafından engellenen 2 şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri altında savcılığa götürüldü.

Görüntü dökümü

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- Şüphelilerin adliyeye getirilişi

Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM-Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)

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