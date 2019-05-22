HABER

Meclis'te terör eylemi girişiminin 2 şüphelisi adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2019 11:40 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) banko görevlisini rehin almaya çalışırken, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle gözaltına alınan ve DHKP- C ile bağlantıları tespit edilen biri kadın 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Meclis'te terör eylemi girişiminin 2 şüphelisi adliyede

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM- Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) banko görevlisini rehin almaya çalışırken, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle gözaltına alınan ve DHKP- C ile bağlantıları tespit edilen biri kadın 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
14 Mayıs'ta TBMM'ye giren Mulla Zincir, iddiaya göre CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ile yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması için nasıl yol izleyeceği konusunda görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Tanal'ın odasından çıkan Mulla Zincir, bir süre sonra Eylem Yücel ile birlikte tekrar Meclis'e girmek istedi. Eylem Yücel'in yapılan kontrolünde Meclis'e giriş yasağı bulunduğu tespit edildi. 2 kişi ile güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Mulla Zincir, ucunda jilet bulunan kalemle banko görevlisini rehin almaya kalkıştı. TBMM Koruma Daire Başkanlığı personeli tarafından etkisiz hale getirilip, gözaltına alınan şüphelilerin üst aramasında, bomba düzeneği şekli verilmiş siyah kutu ve uç kısmına jilet bantlanmış kurşun kalem bulundu.
8 gün boyunca gözaltında tutulan 2 şüpheli, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki sorgularının ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Ayrı araçlarla adliyeye getirilen şüpheliler, binaya girerken slogan atmaya çalıştı. Polisler tarafından engellenen 2 şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri altında savcılığa götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Meclis'te terör eylemi girişiminin 2 şüphelisi adliyedeMeclis'te terör eylemi girişiminin 2 şüphelisi adliyedeMeclis'te terör eylemi girişiminin 2 şüphelisi adliyede

Tren yolu kazısında lahit mezar bulundu! Tren yolu kazısında lahit mezar bulundu!
Cadde ortasında kalbinden bıçaklanan genç öldüCadde ortasında kalbinden bıçaklanan genç öldü
Atlarla getirdikleri kaçak sigara dolu torbaları atıp, İran'a kaçtılarAtlarla getirdikleri kaçak sigara dolu torbaları atıp, İran'a kaçtılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Göksu'dan İmamoğlu'nun sözlerine yanıt!

Göksu'dan İmamoğlu'nun sözlerine yanıt!

Süper Lig ekibine Avrupa şoku! Gidemiyor

Süper Lig ekibine Avrupa şoku! Gidemiyor

'Fener Ol'da son gelir heyecan yarattı!

'Fener Ol'da son gelir heyecan yarattı!

Son dakika: Vize dolandırıcılarına 8 ilde dev operasyon!

Son dakika: Vize dolandırıcılarına 8 ilde dev operasyon!

Müjdeyi Binali Yıldırım verdi: Bayramdan önce ödenecek

Müjdeyi Binali Yıldırım verdi: Bayramdan önce ödenecek

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu nasıl anne? Kızına yaptığı işkenceden farksız

Bu nasıl anne? Kızına yaptığı işkenceden farksız

Antalya'daki cinayeti, jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü

Korkunç! Hastanede fişini çekmiş

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Van'da 'gökyüzündeki gözler' düşmana korku salıyor

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Adım adım 19 Mayıs

Adım adım 19 Mayıs

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.