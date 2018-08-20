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Mecliste "yeni dönem" hazırlıkları

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 12:29 | Son Güncelleme

TBMM Başkanlığının, yeni dönemde milletvekili sayısının 550'den 600'e çıkması nedeniyle Genel Kurul Salonundaki koltuk sayısını artırma ve oda tahsisine yönelik çalışmaları sürüyor - TBMM Genel Kurulu Salonu, 600 milletvekiline uygun olarak yeniden tasarlandı. Salonda daha önce Bakanlar Kurulu üyelerinin oturduğu alana yeni sıralar monte ediliyor

SİNAN USLU - TBMM Başkanlığının, yeni dönemde milletvekili sayısının 550'den 600'e çıkması nedeniyle Genel Kurul Salonundaki koltuk sayısını artırma ve oda tahsisine yönelik çalışmaları sürüyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre TBMM Başkanlığı, 1 Ekim'de başlayacak 27. Dönem 1. Yasama Yılı için hazırlıklarına hız verdi. Bu kapsamda, TBMM Genel Kurulundaki oturma düzeninden milletvekili odalarına, Meclis koridorlarındaki halılardan asansörlerin yenilenmesine kadar bir dizi alanda çalışma yürütülüyor.

24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesiyle milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkmıştı.

Oda açığının kapatılması amacıyla 50 yeni milletvekili odası ile komisyon başkanları için Halkla İlişkiler Binası ve ana binada 70'e yakın oda oluşturuluyor.

- Hükümet sıraları kaldırıldı

Genel Kurul Salonundaki oturma düzenine yönelik çalışmalar kapsamında, salona ek koltukların konulacağı alan 600 milletvekiline uygun olarak yeniden tasarlandı.

Buna göre, salonda TBMM Başkanlık Divanı'nın solunda yer alan Bakanlar Kurulu üyelerinin oturduğu hükümet sıraları kaldırıldı, zemin milletvekili sıralarıyla eşitlendi. Siparişi verilen yeni koltukların gelmesiyle montaj çalışması da başladı.

Böylece 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama döneminde, Meclisteki oturma düzeni partilerin milletvekili sayısı dağılımına göre şekillenecek.

- Meclise turkuaz halı

Çalışmalar kapsamında Meclisteki halılar da yenilenecek. Daha önce bir kısmının rengi değiştirilen zemin halılarının tamamı turkuaz renkte yenileniyor. Bu çerçevede Meclis koridorlarına yaklaşık 6 bin metrekare halı döşenmesi planlanıyor.

Bu arada Mecliste ana binadaki tüm asansörler de yenilendi. Kişi kapasitesi yüksek asansörlerin montajı tamamlandı.

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