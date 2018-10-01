Meclis'te yeni yasama yılı başladı

Nursima ÖZONUR- Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)-TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılı Meclis Genel Kurulu'nuda Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın oturumu açmasıyla başladı.

Meclis Genel Kurulu, 27. Dönem 2. Yasama Yılı için toplandı. Genel Kurul Salonuna ilk gelen lider MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu. Genel Kurul Salonuna ikinci gelen lider ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Kılıçdaroğlu'nu CHP'liler ayakta alkışladı.

Cumhurbaşkanlığı locasının sağında bakanlar, kuvvet komutanları, locanın solunda cumhurbaşkanlığına bağlı başkanlıklar, yüksek yargı mensupları, Parlamenterler Birliği yer aldı. Yabancı misyon temsilcilerinin yer aldığı locada yine eski meclis başkanları yer aldı.

'MİLLİ MESELELERİMİZDE ASLA İHTİLAFA DÜŞÜLEMEZ'

Meclis Başkanı Binali Yıldırım konuşmasına mikrofonu açtıktan sonra "Sesim geliyor mu? Kimse TBMM'nin sesini kısamaz" diye başladı.

Meclis Başkanı Yıldırım, yeni yasama yılının hayırlı olmasını dileyerek, "Bizler gücümüzü milletten alırız. Milletimize yönelen her saldırı bundan sonra karşısında bu yüce meclisi bulacaktır. Bizler devletimizin varlığı milletin bölünmez bütünlüğü için çalışacağımıza yemin ettik. Zaman zaman tartışırız, uzlaşamadığımız konular da olacaktır. Esas olan müzakere edip görüşleri ortaya koymak ve sonunda doğruyu bulmaktır. Milli meselelerimizde asla ihtilafa düşülemez. En son kur üzerinden ülkemiz ekonomisine yöneltilen dış kaynaklı saldırıda da Gazi Meclis milli duruşunu ortaya koymuştur. Aziz milletimiz bu çatı altında yaptığımız faaliyetleri büyük bir dikkatle takip etmektedir. Son zamanlarda ekonomimizde küresel kaynaklı bazı sıkıntınların yaşandığını biliyoruz. Ülkemiz bu gibi durumlarla geçmişte de karşılaşmış ve başarıyla üstesinden gelmeyi bilmiştir. Milli dayanışma ile bu ve benzeri sorunların üstesinden geleceğimize inanıyorum. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etme görevimizi sürdüreceğiz. Türkiye'nin çıkarlarını korumak için her platformu değerlendireceğiz. Ülkemizin itibarını korumak bizlerin asli değerleri arasında olacaktır." diye konuştu.

'KANUN TEKLİFLERİ BU ÇATI ALTINDA HAZIRLANACAK'

Binali Yıldırım, milletvekili sayısının 600'e çıktığını ve buna uygun olarak yeni düzenlemeler yapıldığını bildirerek şöyle konuştu:

"104 kadın milletvekili bu yasama meclisinde görev almıştır. Bu şu anlama gelmektedir. 24. dönem yasama meclisinde kadın milletvekillerimizin oranı yüzde 25 artmıştır. Gelecekte TBMM'de görev yapan vekillerin seçmen sayısıyla mütenasip olarak artacağına yürekten inanıyorum. Milletvekili sayımızın artması sebebiyle gerekli düzenleme çalışmaları ihtiyacı doğmuştur. 27. dönemde yapacak çok işimiz var. Artık hükümetten bütçe kanunu dışında kanun tasarısı gelmeyecek. Kanun teklifleri bu yüce çatı altında hazırlanacak."

FOTOĞRAFLI

