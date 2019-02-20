Mecliste yoğun ziyaretçi trafiği

Mecliste, 7 Temmuz 2018'de başlayan 27. Dönem'de 271 bin 475 ziyaretçi ağırlandı.
Yeni yasama döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisini (TBMM) 271 bin 475 kişi ziyaret etti. 26 bin 34 vatandaşa rehberlik hizmeti sunulurken, 926 kişi de "halk günü" kapsamında Meclis'te konuk edildi.
Toplam 599 grup rehberlik hizmetinden yararlandı; 253 okul grubu, 15 bin 462 öğrenci, 22 yabancı konuk ve diplomatik heyet grubu, 254 yabancı misafir, 256 milletvekili misafir grubu olmak üzere 7 bin 978 kişi TBMM'yi gezdi.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı doğa eğitimi alan, Eko-Okullar kapsamında da 68 grupta bin 414 öğrenciye ekolojik tur hizmeti verildi.
Öte yandan, TÜBİTAK 4004 "Sürdürülebilir Yaşam İçin Ekolojik Okuryazarım Projesi", Meclis bahçesinde gerçekleştirildi.
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