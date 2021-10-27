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Meclisteki eylemini hatırlatıp suçladı! Gergerlioğlu ve Şentop arasında sert tartışma

27.10.2021 21:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekilliğinin düşürülmesi, gözaltına alınması ve tutuklanmasıyla sonuçlanan gelişmeleri dile getirdi. TBMM Başkanı Şentop da Gergerlioğlu'nun açıklamasına tepki gösterdi. Şentop ve Gergerlioğlu arasında kısa süreli tartışma yaşanması üzerine Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz toplantıya ara verdi. Arada da ikili arasındaki tartışma devam ederken, AK Parti milletvekilleri de Gergerlioğlu'na tepki gösterdi.

Meclisteki eylemini hatırlatıp suçladı! Gergerlioğlu ve Şentop arasında sert tartışma

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay Başkanlığı'nın 2022 yılı bütçeleri üzerinde milletvekilleri söz aldı.

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, Sayıştayın görevinin, kamuda hesap verme sorumluluğuyla mali saydamlığa katkı sağlamak üzere denetim, yargılama ve rehberlik yapmak olduğunu söyledi.

Sayıştayın özünde kamu ve toplum adına denetim yapan bağımsız bir anayasal kuruluş olduğunu vurgulayan Şahin, "Sayıştay, tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyan, hırsızlık ve yolsuzlukları ortaya çıkarıp o yolsuzlukların tekrar kamu bütçesine dönmesini sağlamak için var olan önemli bir kurumdur. 19 yıllık AKP hükümetlerinde Sayıştay denetimi dışında tutulan işlemler kategorisi, kurumlar kategorisi giderek yaygınlaşmakta ve bu da hukuk devleti ilkesine ağır bir darbe indirmektedir." diye konuştu.

GERGERLİOĞLU İLE ŞENTOP ARASINDA GERGİNLİK

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, milletvekilliğinin düşürülmesi, gözaltına alınması ve tutuklanmasıyla sonuçlanan gelişmeleri dile getirdi.

Milletvekilliğinin düşmesi nedeniyle protesto amacıyla Mecliste yaptığı eylemi ve burada gözaltına alınmasına ilişkin yaşananları anlatan Gergerlioğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un bu süreçteki tutumunu eleştirdi. Gergerlioğlu, Şentop'un milletvekili dokunulmazlığını korumadığını iddia etti.

TBMM Başkanı Şentop, meselenin şahsileştirildiğini belirterek, Gergerlioğlu'na tepki gösterdi ve komisyona konuşmasını istedi.

Şentop ve Gergerlioğlu arasında kısa süreli tartışma yaşanması üzerine Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz toplantıya ara verdi.

Arada da Şentop ve Gergerlioğlu arasındaki tartışma devam ederken, AK Parti milletvekilleri de Gergerlioğlu'na tepki gösterdi. (AA)

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