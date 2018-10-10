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Meclisteki parti sayısı 9'a çıktı

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.10.2018 16:35 | Son Güncelleme

HDP'li Barış Atay Mengüllüoğlu ve Erkan Baş'ın partilerinden istifa ederek, Türkiye İşçi Partisine geçmelerinin ardından Mecliste temsil edilen parti sayısı 9'a yükseldi

HDP Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu ile İstanbul Milletvekili Erkan Baş'ın partilerinden istifa ederek, Türkiye İşçi Partisine geçmelerinin ardından Mecliste temsil edilen parti sayısı 9'a yükseldi.

24 Haziran'da yapılan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde HDP'den milletvekili seçilen Mengüllüoğlu ile Baş, partilerinden ayrılarak Türkiye İşçi Partisine geçti. Böylece Türkiye İşçi Partisi, Meclisteki 9'uncu parti oldu.

TBMM'nin son sandalye dağılımına göre AK Parti'nin 290, CHP'nin 144, HDP'nin 65, MHP'nin 50, İYİ Parti'nin 40, Türkiye İşçi Partisinin 2, Saadet Partisinin 2, Büyük Birlik Partisi ile Demokrat Partinin ise birer milletvekili bulunuyor. Mecliste 1 de bağımsız milletvekili bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi HDP Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu İstanbul Milletvekili Erkan Baş

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