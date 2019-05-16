Meclisteki terör eylemi girişimi

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Mecliste DHKP-C ile bağlantılı olduğu belirlenen biri kadın iki kişinin gerçekleştirdiği terör eylemi girişimine ilişkin, "İktidarın medyası sokaktaki çetelere ve tetikçilere beni hedef gösteriyor. Bu gazetelerin attıkları manşetlerle saldırıya uğrarsam, yaralanırsam, başıma gelecek işlerde bu gazeteler sorumludurlar. Bu konuda Cumhuriyet Savcılarını derhal göreve davet ediyorum." dedi. Tanal, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, yoksulluk nafakasının süreli hale getirilmesine yönelik açıklamalar konusunda değerlendirmelerde bulundu ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Mevcut hukuki düzenlemelerde yoksulluk nafakasının her koşulda süresiz olmadığını, tarafların durumlarının değişmesi halinde sona erdirilebildiğini anlatan Tanal, yoksulluk nafakasının 5 yılla sınırlandırılmasına yönelik yasal düzenleme hazırlıklarının mağdur durumdaki kadınların daha da mağdur olmasına neden olacağını söyledi. Yoksulluk nafakasının maddi durumu yetersiz olan kadına da erkeğe de ödenebileceğine işaret eden Tanal, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yaşandığı Türkiye'de, evde olması ve çocuk doğurması beklenen kadınların iş hayatından uzak kaldığını, boşanma sonrasında da ekonomik sıkıntılarla boğuştuğunu kaydetti.

Tanal, "Asıl büyük ölçüde yaşanan mağduriyet, açlık sınırının 2 bin 107 lira olduğu ülkemizde çok cüzi olarak takdir edilen ve büyük çoğunluğu tahsil edilemeyen yoksulluk nafakası alan kadınlar cephesinde yaşanıyor. Uygulamalarda çekişmeli boşanmalarda hüküm altına alınan nafakaların büyük çoğunluğunun 150-300 lira seviyesinde kaldığı bilinen bir gerçektir." diye konuştu. Mahmut Tanal, öte yandan toplumsal cinsiyet eşitliği sıralamasında 149 ülke arasında 130'uncu sırada bulunan Türkiye'nin yoksulluk nafakasıyla gündeme geldiğinde refah seviyesi yüksek Avrupa ülkeleriyle karşılaştırılmasının doğru olmadığını da anımsattı. - "TBMM Başkanı Şentop ile görüştüm" CHP'li Tanal, Mecliste DHKP-C ile bağlantılı olduğu belirlenen biri kadın iki kişinin gerçekleştirdiği terör eylemi girişimine ilişkin soru üzerine, bu iki kişinin Meclis yerleşkesinde bulundukları süreye ilişkin tüm kamera kayıtlarının tarafına ulaştırılmadığını, sadece giriş çıkışlarına ilişkin görüntülerin iletildiğini söyledi. Tanal, bu konuda TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile görüştüğünü ve söz konusu kişilerin Meclis yerleşkesinde bulundukları süreye ilişkin tüm kamera kayıtlarını istediğini, olayın şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşılmasını istediğini ilettiğini anlattı.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım hakkında gündeme getirdiği bazı gerçekler başta olmak üzere birçok önemli konuda açıklamaları nedeniyle hedefe konulduğunu öne süren Tanal, "Benim mücadele direncim çelik gibidir. Mücadeleme devam edeceğim." ifadesini kullandı. Bu durum nedeniyle İçişleri Bakanlığından koruma talebinde bulunup bulunmadığı sorulan Tanal, geçmişte koruma talebinde bulunduğunu ve kendi talep ettiği zamanlarda korunduğunu anlattı. - "Dava açacağım" Mahmut Tanal, bu konuya ilişkin bugün bazı basın yayın organlarında hedef gösterildiğini belirterek, "Beni hedef tahtasına koyan bu gazetecileri şikayet edeceğim ve tazminat davası da açacağım." dedi. Geçmişte de gazete manşetleri nedeniyle birçok aydın ve yazarın katledildiğini anımsatan Tanal, "İktidarın medyası sokaktaki çetelere ve tetikçilere beni hedef gösteriyor. Bu gazetelerin attıkları manşetlerle, saldırıya uğrarsam, yaralanırsam, başıma gelecek işlerde bu gazeteler sorumludurlar. Bu konuda Cumhuriyet Savcılarını derhal göreve davet ediyorum." diye konuştu.