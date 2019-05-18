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Meclisteki terör eylemi girişiminin failleri adliyede: Gözaltı süreleri uzatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 15:08 | Son Güncelleme

TBMM'de banko görevlisini rehin almaya çalışırken yakalanan ve terör örgütü DHKP-C ile bağlantılı olduğu belirlenen biri kadın 2 zanlının gözaltı süresinin ikinci kez uzatılması kararlaştırıldı.

Meclisteki terör eylemi girişiminin failleri adliyede: Gözaltı süreleri uzatıldı

Mecliste 14 Mayıs'ta banko görevlisini rehin almaya çalışırken koruma görevlilerinin anında müdahalesiyle yakalanan ve DHKP-C ile bağlantılı olduğu belirlenen biri kadın 2 şüpheli, adliyeye getirilerek savcılığa çıkartıldı.

Savcının talebi üzerine nöbetçi sulh ceza hakimliğince şüphelilerin gözaltı süresinin 4 gün daha uzatılmasına karar verildi.

Adliyedeki işlemlerin ardından şüpheliler, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Şüpheliler 14 Mayıs'ta geldikleri TBMM Dikmen Kapısı'nda polislerin arama ve güvenlik sorgulaması yaptıkları sırada, banko çalışanını rehin almaya çalışırken koruma görevlilerinin anında müdahalesiyle etkisiz hale getirilmişti.

Zanlılar için 14 Mayıs'tan geçerli olmak üzere gözaltı süresinin 4 gün uzatılmasına karar verilmişti.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
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