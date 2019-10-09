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Meclisten Barış Pınarı Harekatı'na destek

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.10.2019 17:12 | Son Güncelleme

TBMM Genel Kurulunda milletvekilleri, TSK'nin, Suriye Milli Ordusu ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe başarılar diledi

TBMM Genel Kurulunda milletvekilleri, TSK'nin, Suriye Milli Ordusu ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e başarılar diledi.

TBMM Genel Kurulu çalışmaları sürerken AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan söz alarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Barış Pınarı Harekatı'nı duyurduğu açıklamasını okudu. AK Parti, MHP ve İYİ Parti milletvekilleri, bu açıklamayı alkışlarla karşıladı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, harekata katılan Mehmetçik'e, yolunun açık olmasını diledi. Özkoç, askerlerin bir tekinin ayağına taş değmemesi, sağ salim gelmesi için duacı olduklarını belirterek, "Türk milletinin her konuda başarıyla girdiği mücadeleden çıkması Meclisimizin yüz akı olacaktır." dedi.

MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, orduya Allah'tan başarı dileyerek, "Allah yar ve yardımcıları olsun. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde girişilen en önemli operasyonlardan biri. Ciddiyetinin herkes tarafından kavranması gerekir. Basit kısır, siyasi çekişmelerin bu meseleler üzerinden yapılmaması konusunda Meclisin de hassasiyet göstereceğini umuyorum. Bu milli meseledir. Sonuna kadar TBMM, çelikleşmiş iradesiyle devletinin, ordusunun yanında olmalıdır, olacaktır da. Allah hayırlı uğurlu etsin." diye konuştu.

İYİ Parti Grubu adına söz alan Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, Türk ordusunun, ezelden beri gittiği yerlere adaleti, hoşgörüyü götürdüğünü, bu topraklarda da Türklüğe yaraşır şekilde hareket ederek, sivil vatandaşlara zarar vermeden, Türkiye'nin varlığını tehdit eden unsurları yok edeceğini belirtti.

Konuşmaların ardından birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili Levent Gök de Türkiye'nin ulusal güvenliği açısından önemli bir harekatın başladığını öğrendiklerini söyledi.

Gök, Türkiye'nin uluslararası hukuktan aldığı yetkiyle, kendi güvenliğini tehlikeye atan unsurları bertaraf etmek amacıyla, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duymayı taahhüt ederek başlattığı harekatta, komutanlara ve askerlere başarı diledi.

Levent Gök, "Hiçbir arkadaşımızın ayağına çakıl taşı gelmesini arzu etmeyiz. Umarım kısa sürede harekat sonuçlandırılır. Hepimizin özlem duyduğu, Türkiye'nin güvenliğinin sağlandığı, kimsenin tehdit altında hissetmediği, tüm dünyaya adaleti, hukuku, insanlara olan saygısını gösteren anlayış içinde bu harekatın başarılı geçmesi dileğiyle TSK ve devletimize başarılar diliyorum. Allah onların yanında olsun." değerlendirmesinde bulundu.

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Barış Pınarı Harekatı TBMM Genel Kurulu

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