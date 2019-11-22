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Meclis'ten "sahte bal" açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.11.2019 17:09 | Son Güncelleme

TBMM Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı, "Meclis kantinindeki sahte olduğu iddia edilen balların raflardan toplatıldığını ve satıştan çekildiğini" bildirdi

TBMM Basın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından, "Meclis kantinindeki sahte olduğu iddia edilen balların satıştan çekildiği" açıklandı.

TBMM Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı, İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un "Meclis kantininde sahte bal satıldığı" iddiasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"TBMM yerleşkesinde, TBMM Başkanlığı tarafından işletilen bir kantinin bulunmadığı" belirtilen açıklamada, İYİ Parti Konya Milletvekili Yokuş'un basın açıklamasında bahsi geçen Meclis kantininin Çalışanlar Tüketim Kooperatifi tarafından işletildiği ifade edildi.

Açıklamada, kooperatifin, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini korumak amacıyla kurulan bir sermaye ortaklığı olduğuna ve Kooperatifler Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlere ilişkin hükümleri doğrultusunda faaliyet gösterdiğine işaret edildi.

"Sahte bal satıldığı" iddia edilen işletmenin, TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı'nın hiyerarşik yapısına dahil bir birim olmadığı, özel hukuk kurallarına göre faaliyet gösterdiği anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gündeme getirilen ballar Çalışanlar Tüketim Kooperatifi tarafından raflardan toplatılmış ve satıştan çekilmiştir. Balların satıldığı işletmenin, TBMM yerleşkesi içinde faaliyet göstermesi sebebiyle TBMM Başkanı Sayın Mustafa Şentop'un talimatıyla iddiaya konu ballardan tutanakla numune satın alınmış ve analiz yapılmak üzere Ankara İl Tarım Müdürlüğüne iletilerek, kontrol elemanlarına teslim edilmiştir. Yaptırılacak analiz doğrultusunda ortaya çıkacak sonuç, kamuoyuyla paylaşılacaktır."

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