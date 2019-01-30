“MED 7” zirvesi Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirildi

Güney Kıbrıs ile Avrupa Birliği (AB) üyesi 7 Akdeniz ülkesinin oluşturduğu “MED 7” zirvesi Güney Kıbrıs’ta düzenlendi.

Güney Kıbrıs ile Avrupa Birliği üyesi 7 Akdeniz ülkesinin oluşturduğu “MED 7” zirvesi Lefkoşa’da gerçekleşti. Güney Kıbrıs Rum Kesimi ev sahipliğinde yapılan zirveye, Fransa, İtalya, İspanya, Yunanistan, Portekiz, Malta katıldı. Zirvede Kıbrıs sorunu, göç, Brexit, enerji güvenliği, 2021-2027 dönemi için bütçe çerçevesi, Euro Bölgesi’ndeki gelişmeler ve iklim değişikliği dahil Avrupa Birliği’nin karşı karşıya bulunduğu sorunlar ele alındı.

Başkent Lefkoşa’da Filoxenia Konferans Merkezi’nde düzenlenen zirveye, ev sahibi olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Portekiz Başbakanı Antonio Costa, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Malta Başbakanı Joseph Muscat ve İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell katıldı.

Toplantının ardından yayımlanan ortak bildiride, Kıbrıs’ta bir çözüme ulaşma çabalarının desteklendiği belirtilerek, "Kıbrıs sorununa ilişkin BM kararları ile AB müktesebatı değerleri ve ilkeleri doğrultusunda kapsamlı, uygulanabilir bir çözüme yol açacak müzakerelerin yeniden başlaması için devam eden çabalara kararlı desteğimizi yineliyoruz" ifadeleri kullanıldı. Bildiride, AB’nin finansal istikrarı ve ekonomik şoklara karşı direncini güçlendirmek amacıyla tam teşekküllü Avrupa Mevduat Sigortası Planı kurulması için bir yol haritası üzerinde çalışıldığı, AB ülkeleri arasında Bankacılık Birliği ve Sermaye Piyasaları Birliğinin en yakın zamanda tamamlanacağı konusunda anlaşıldığı belirtildi.

Türkiye ile AB ilişkilerinin öneminin teyid edildiği bildiride, "Türkiye ile açık bir diyaloğun devamı, göç, terörle mücadele, ekonomi ve ticaret gibi temel alanlarda iş birliğinin sürdürülmesi gerekiyor. Kıbrıs’ta bir çözüme ulaşma çabalarını takdir ediyoruz. Kıbrıs sorununda ilgili BM kararları ile AB müktesebatı, değerleri ve ilkeleri doğrultusunda kapsamlı, uygulanabilir bir çözüme yol açacak müzakerelerin yeniden başlaması için devam eden çabalara kararlı desteğimizi yineliyoruz" denildi.

AB’ye göç akışlarının yönetiminin birliğin karşılaştığı en ciddi zorluklardan biri olmaya devam ettiği belirtilen bildiride, "AB’nin dış sınırları daha etkili kontrolü uzun vadeli çözümler gerektiriyor. AB-Türkiye geri kabul anlaşmasının tam ve etkili bir şekilde uygulanması için tüm AB üye ülkeleri ile iş birliği esastır. Akdeniz’de göçmenlerin hayatlarının korunması için kalıcı çözümlerle ele alınmalıdır" ifadeleri yer aldı.

Zirve toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Makedonya ile isim konusunda varılan anlaşmayı "Avrupa’nın önemli başarısı" olarak nitelendirdi. Güney Avrupa ülkelerinin gerek ekonomik sorunlar gerekse sığınmacı krizinden en çok etkilenen ülkeler olduğunu belirten Çipras, bu nedenle daha fazla birlikte mücadele vermeleri gerektiği konusunda anlaştıklarını kaydetti. Düzensiz göçmen kriziyle mücadele kapsamında dayanışma çağrısını yineleyen Çipras, "Avrupa’nın dayanışma ve sorumluluğun adil bir şekilde paylaşılması temelinde yeni bir iltica sistemine ihtiyacı var" dedi.