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MED7’den Türkiye’ye Uyarı Mesajı

10.09.2020 23:01 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un ev sahipliğinde toplanan MED7 zirvesi sonuç bildirgesinde, "Türkiye’yle diyalogda ilerleme sağlanamaması halinde Avrupa Birliği ilave kısıtlayıcı tedbirler listesi geliştirmeye hazırdır" mesajı öne çıktı

MED7’den Türkiye’ye Uyarı Mesajı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ev sahipliğinde Korsika’da Doğu Akdeniz gerilimi gündemiyle toplanan Avrupa Birliği’nin Akdeniz ülkeleri zirvesi tamamlandı. Sonuç bildirgesinde “Türkiye’yle diyalogda ilerleme sağlanamaması halinde Avrupa Birliği ilave kısıtlayıcı tedbirler listesi geliştirmeye hazırdır” mesajı öne çıktı.

AB’nin Akdeniz’e kıyısı olan ülke liderlerinin bir araya geldiği toplantının sonuç bildirgesinde, “Tüm tarafları aralarındaki ihtilafları diyalog ve müzakere yoluyla çözmeye teşvik ediyoruz” mesajı verildi.

Bildirgede, “Türkiye’yle diyaloga geçilmesinde ilerleme sağlanamaması ve Türkiye’nin tek taraflı faaliyetlerini sonlandırmaması halinde, Avrupa Birliği ilave kısıtlayıcı tedbirler listesi geliştirmeye hazırdır” ifadeleri yer aldı.

Sonuç bildirgesinde, ilave kısıtlayıcı tedbirlerin AB Konseyi'nin 24-25 Eylül'deki toplantısında değerlendirilebileceği belirtildi.

Toplantının ardından açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da “Saf değiliz ama Türkiye’yle iyi niyetle yeniden diyaloga geçmek istiyoruz” dedi.

Yunanistan ve Türkiye arasında yaşanan kara suları anlaşmazlığına ilişkin Macron, “Hukuki uyuşmazlıkların uluslararası kurumlar önünde tartışılması gerekir” diye konuştu.

Bu arada Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis de Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la "verimli" bir görüşme yaptıklarını belirterek, "Son gelişmeleri ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki provokatif davranışlarını konuştuk. Türkiye ile diyalogun, tüm provokasyonların derhal sona ermesi halinde ancak mümkün olduğu yönünde görüş birliği içindeyiz" diye yazdı.

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