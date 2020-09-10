MED7’den Türkiye’ye Uyarı Mesajı

Yunanistan ve Türkiye arasında yaşanan kara suları anlaşmazlığına ilişkin Macron, “Hukuki uyuşmazlıkların uluslararası kurumlar önünde tartışılması gerekir” diye konuştu.

Bu arada Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis de Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la "verimli" bir görüşme yaptıklarını belirterek, "Son gelişmeleri ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki provokatif davranışlarını konuştuk. Türkiye ile diyalogun, tüm provokasyonların derhal sona ermesi halinde ancak mümkün olduğu yönünde görüş birliği içindeyiz" diye yazdı.

