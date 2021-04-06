MEDAŞ’a ait aydınlatma direği sokağa devrildi

Karaman’da rüzgara dayanamayan Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye (MEDAŞ) ait aydınlatma direği yol ortasına devrilerek sokağı trafiğe kapattı.

Olay, dün akşam saat 22.40 sıralarında Elmaşehir Mahallesi 2242 Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 1. TOKİ girişinde bulunan aydınlatma direği şiddetli rüzgara dayanamayarak yol ortasına devrildi. Direğin yol ortasına devrildiğini gören vatandaşlar durumu polis ve MEDAŞ yetkililerine bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri güvenlik tedbiri alarak sokağı trafiğe kapattı. Elektrik bağlantısı kesilen aydınlatma direği daha sonra MEDAŞ görevlileri tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı. Şans eseri direğin devrildiği sırada altından araç ve yaya geçmemesi olası faciayı önledi.

