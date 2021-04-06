HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. MEDAŞ’a ait aydınlatma direği sokağa devrildi

MEDAŞ’a ait aydınlatma direği sokağa devrildi

06.04.2021 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman’da rüzgara dayanamayan Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye (MEDAŞ) ait aydınlatma direği yol ortasına devrilerek sokağı trafiğe kapattı.Olay, dün akşam saat 22.40 sıralarında Elmaşehir Mahallesi 2242 Sokak’ta yaşandı.

1/

Karaman’da rüzgara dayanamayan Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye (MEDAŞ) ait aydınlatma direği yol ortasına devrilerek sokağı trafiğe kapattı.
Olay, dün akşam saat 22.40 sıralarında Elmaşehir Mahallesi 2242 Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 1. TOKİ girişinde bulunan aydınlatma direği şiddetli rüzgara dayanamayarak yol ortasına devrildi. Direğin yol ortasına devrildiğini gören vatandaşlar durumu polis ve MEDAŞ yetkililerine bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri güvenlik tedbiri alarak sokağı trafiğe kapattı. Elektrik bağlantısı kesilen aydınlatma direği daha sonra MEDAŞ görevlileri tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı. Şans eseri direğin devrildiği sırada altından araç ve yaya geçmemesi olası faciayı önledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüste yeni belirtiler ortaya çıktı Koronavirüste yeni belirtiler ortaya çıktı
Dehşete düşüren anlar! Ortalık savaş alanına döndüDehşete düşüren anlar! Ortalık savaş alanına döndü
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Cumhurbaşkanı bugün 15.00'te toplantı yapacak

Cumhurbaşkanı bugün 15.00'te toplantı yapacak

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Son Dakika: Meral Akşener'den 'Montrö' bildirisiyle ilgili açıklama

Son Dakika: Meral Akşener'den 'Montrö' bildirisiyle ilgili açıklama

Katil babadan skandal iddia: Annesine tecavüz etmişti

Katil babadan skandal iddia: Annesine tecavüz etmişti

Tepkilere yol açan 'Montrö' bildirisiyle ilgili dikkat çeken 'saat' detayı

Tepkilere yol açan 'Montrö' bildirisiyle ilgili dikkat çeken 'saat' detayı

Diğer Haberler

Son Dakika: Diyanet'ten flaş teravih namazı kararı

Diyanet'ten flaş teravih namazı kararı

Bakan Soylu'dan çok sert 'bildiri' tepkisi

Bakan Soylu'dan çok sert 'bildiri' tepkisi

Belediyeden gelen tebligatla şoke oldu: Ezan sesinden rahatsız olup şikayet etti

'Ezandan rahatsız olmak ne demektir'

Seyir halindeki sürücü direksiyon başında baygınlık geçirdi: 5 araç kullanılmaz halde

Direksiyon başında baygınlık geçirdi! 5 araç kullanılmaz halde

Esenyurt'ta iki aile arasında silahlı kavga! Ortalık savaş alanına döndü

Dehşete düşüren anlar! Ortalık savaş alanına döndü

Koronavirüse karşı ’plazmalanmış su’ önerisi

Koronavirüse karşı ’plazmalanmış su’ önerisi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.