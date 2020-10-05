Medeni Kanun'u hedef alan Başhekim Yardımcısı görevden alındı

Bu paylaşımın ardından Edizer'in daha önce başka cinsiyetçi paylaşımlar yaptığı da ortaya çıktı.

Çokeşliliği savunan Edizer, tartışmaya yol açan paylaşımında "erkeklerin birden fazla kadınla evlenebilmeleri gerektiğini" savunarak "Medeni Kanun'la mücadele ediyoruz" demişti. Edizer, erkeklere "Evliyken başka bir kadını sevdiyseniz eşinizi aldatmayın. Onu da alın. Allah-u Teala size ruhsatı vermiş" şeklinde seslenmişti.

Ali Edizer, başhekim yardımcılığı görevinden alındı.Sağlık Bakanlığının sosyal medyadaki açıklamalarıyla tepki çeken, eski adı GATA olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer'i görevden aldığı bildirildi. Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, Edizer'in sözleşmesi feshedildi.

Edizer'in paylaşımları hafta sonu sosyal medyada yoğun tepki çekerken CHP Milletvekili Özgür Özel de dün Twitter hesabından kamuoyunda ve partisinde Edizer ile ilgili duyulan rahatsızlığı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştüğünü açıklamıştı. Özel, Bakan'ın da Edizer'den rahatsızlık duyduğunu ve gereğinin yapılacağını kendisine aktardığını belirtmişti.

CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu CHP Sözcüsü Gamze Taşcıer de Edizer gibi düşünen birinin Başhekim Yardımcılığı gibi bir göreve atanmasına tepki gösterdi. Taşcıer, "Türkiye'de sağlık kimlere emanet edildi görüyoruz. Tarikatların idaresi altındaki bakanlıkta ve hastanelerde bu çağdışı zihniyet yerleşti. Yıllarca dünya çapında doktorlar yetiştiren GATA, bugün tarikatçıların yönettiği, medeniyet düşmanlığının yapıldığı, cinsiyet eşitsizliğinin savunulduğu, kadınlara aralıksız hakaretlerin edildiği bir yer haline gelmiş durumda. Bu rezaletin izahı yok" dedi.

DHA,ANKA/HS,HT

©️ Deutsche Welle Türkçe

