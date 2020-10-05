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  4. Medeni Kanun'u hedef alan Başhekim Yardımcısı görevden alındı

Medeni Kanun'u hedef alan Başhekim Yardımcısı görevden alındı

05.10.2020 16:26 | Son Güncelleme

Sosyal medyada "Boşanmayan, ikinci eş alın" şeklindeki paylaşımıyla tepki çeken Dr.

Ali Edizer, başhekim yardımcılığı görevinden alındı.Sağlık Bakanlığının sosyal medyadaki açıklamalarıyla tepki çeken, eski adı GATA olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer'i görevden aldığı bildirildi. Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, Edizer'in sözleşmesi feshedildi.

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu'nun ayrıca Edizer hakkında inceleme başlattığı da belirtildi.

Medeni Kanun'u hedef alan açıklamaları nedeniyle tepki çeken Edizer, görevden alınmasına "Aldım, kabul ettim Sayın bakanım" paylaşımıyla yanıt verdi.

Çokeşliliği savunan Edizer, tartışmaya yol açan paylaşımında "erkeklerin birden fazla kadınla evlenebilmeleri gerektiğini" savunarak "Medeni Kanun'la mücadele ediyoruz" demişti. Edizer, erkeklere "Evliyken başka bir kadını sevdiyseniz eşinizi aldatmayın. Onu da alın. Allah-u Teala size ruhsatı vermiş" şeklinde seslenmişti.

Bu paylaşımın ardından Edizer'in daha önce başka cinsiyetçi paylaşımlar yaptığı da ortaya çıktı.

Edizer'in paylaşımları hafta sonu sosyal medyada yoğun tepki çekerken CHP Milletvekili Özgür Özel de dün Twitter hesabından kamuoyunda ve partisinde Edizer ile ilgili duyulan rahatsızlığı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştüğünü açıklamıştı. Özel, Bakan'ın da Edizer'den rahatsızlık duyduğunu ve gereğinin yapılacağını kendisine aktardığını belirtmişti.

CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu CHP Sözcüsü Gamze Taşcıer de Edizer gibi düşünen birinin Başhekim Yardımcılığı gibi bir göreve atanmasına tepki gösterdi. Taşcıer, "Türkiye'de sağlık kimlere emanet edildi görüyoruz. Tarikatların idaresi altındaki bakanlıkta ve hastanelerde bu çağdışı zihniyet yerleşti. Yıllarca dünya çapında doktorlar yetiştiren GATA, bugün tarikatçıların yönettiği, medeniyet düşmanlığının yapıldığı, cinsiyet eşitsizliğinin savunulduğu, kadınlara aralıksız hakaretlerin edildiği bir yer haline gelmiş durumda. Bu rezaletin izahı yok" dedi.

DHA,ANKA/HS,HT

©️ Deutsche Welle Türkçe

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