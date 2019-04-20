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Medeniyet Akademisi sertifika töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 15:57 | Son Güncelleme

Medeniyet Derneğinin Sabahattin Zaim Üniversitesi iş birliğiyle kurduğu Medeniyet Akademisi, ilk mezunlarını verdi - Eski Kültür ve Turizm Bakanı ve AK Parti Milletvekili Nabi Avcı: - "Ortaokul, lise, üniversitede zorunlu öğrendiklerimizden çok, mecbur olmadıklarımızdan öğrenmişizdir. Yani gönüllülük esasıyla. Onun için bu çalışma çok güzel olmuş" - Medeniyet Derneği Başkanı Ali Öztürk: - "Burada mezun ettiğimiz kardeşlerimiz, Türkiye'ye, dünyaya, insanlığa fayda sağlayacak çalışmaları ortaya koyacaktır diye ümit ediyoruz" - İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut: - "Hem hocalar hem de öğrenciler gönüllü. Dolayısıyla istifadesi azami derecede yüksek. Bu çalışmaların son derece önemli olduğunu düşünüyorum"

İSTANBUL (AA) - Medeniyet Derneğinin Sabahattin Zaim Üniversitesi iş birliğiyle kurduğu Medeniyet Akademisi, ilk mezunlarını verdi.

Alanında uzman 20 akademisyenin, 20 farklı üniversiteden 100 öğrenciye 13 hafta boyunca ders verdiği akademinin sertifika töreni, SETA İstanbul Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Törende konuşan eski Kültür ve Turizm Bakanı ve AK Parti Milletvekili Nabi Avcı, akademinin hayata geçmesinde emeği olanlara teşekkür edip, sertifika alan öğrencileri tebrik etti.

Akademinin çok güzel bir çalışma olduğunu dile getiren Avcı, konuşması sırasında öğrencilere okumaları için bazı eserler de tavsiye etti.

Avcı, ziyaret ettiği üniversitelerde, öğrencilerin faydalanabileceği öğrenci derneklerinin, fikir kulüplerinin oluşturmasının önemine değindiğini aktararak, "Sabahattin Zaim Üniversitesi bunun en güzelini bu akademi çalışmasıyla yapmış. Eğitim hayatımız hep öyledir. Ortaokul, lise, üniversitede zorunlu öğrendiklerimizden çok, mecbur olmadıklarımızdan öğrenmişizdir. Yani gönüllülük esasıyla. Dolayısıyla siz de değişik üniversitelerde okuyorsunuz ama muhtemelen ileri yaşlarınızda gördüğünüz formal eğitimden çok buradaki dostluklarınızı ve burada öğrendiklerinizi hatırlayacaksınız. Onun için bu çalışma çok güzel olmuş. Hayırlı, uğurlu olsun." diye konuştu.

- "Niyetimiz hayırdır, inşallah akıbetimiz de hayır olsun"

Medeniyet Derneği Başkanı Ali Öztürk de dernek olarak uzun bir yolculuğu devam ettirmeye gayret ettiklerini belirterek, bu yıl çok sayıda akademisyen ve öğrencinin katılımıyla ikincisini gerçekleştirdikleri akademiyi, sertifika töreniyle taçlandırdıklarını söyledi.

Öztürk, derneğin birçok alanda faaliyet yürütmeye gayret eden, çeşitli sosyal faaliyetler gerçekleştiren, sosyal faaliyetlerde bilgiye daha fazla yer ayırmaya çalışan bir yapı olarak yürüyüşünü sürdürdüğünü aktardı.

Derneğin, elinden geldiğince insanlığa kendi değerlerinin diriliş muştusunu anlatmaya gayret ettiğini belirten Öztürk, "Bu gayretimiz elbette bir karınca misalidir. Niyetimiz hayırdır, inşallah akıbetimiz de hayır olsun. Bugün burada mezun ettiğimiz kardeşlerimiz Türkiye'ye, dünyaya, insanlığa fayda sağlayacak çalışmaları ortaya koyacak kardeşlerimiz olacaktır diye ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Bu çalışmalar son derece önemli"

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut da üniversitelerin eğitim, araştırma ve topluma hizmet gibi üç klasik misyonu olduğunu söyledi.

Bulut, özellikle eğitim ve araştırma anlamında üniversitelerinde faaliyetler yapıldığını ancak topluma hizmet noktasında bu programda çok güzel bir çalışma gerçekleştirildiğini vurgulayarak, akademiye başka üniversitelerden, hatta şehir dışından da katılımın olduğunu dile getirdi.

Bu çalışmaların gönüllü faaliyetler olması dolayısıyla etkisinin de son derece yüksek olduğuna işaret eden Bulut, "Hem hocalar hem de öğrenciler gönüllü. Dolayısıyla istifadesi azami derecede yüksek. Bu çalışmaların son derece önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Törene, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Kemal Kaptaner ile sertifika alan öğrenciler katıldı.

Tören, sertifikaların verilmesi ardından fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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