Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, "Haziran'daki mesleki çalışmalarda, Ankara'daki her imam hatip lisesinden 11 öğretmenimiz Medeniyet Bilinci Seminerleri'ne katılacak." dedi.

MEB ile İstanbul Uluslararası Medeniyet Araştırmaları Merkezi (MEDAR) tarafından düzenlenen Medeniyet Bilinci Seminerleri'nin 2'ncisi, Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Şehit Cengiz Polat İmam Hatip Ortaokulunda yapıldı.

Programın açılışında konuşan MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Yılmaz, seminerler kapsamında İstanbul ve Ankara'daki imam hatip liselerindeki 1200'er yönetici ve öğretmene medeniyet bilinci konusunda eğitim verileceğini belirtti.

Seminerlere Ankara'daki tüm imam hatip liselerinden öğretmenlerin katılacağını söyleyen Yılmaz, "Haziran'daki mesleki çalışmalarda matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, edebiyat, felsefe, Arapça ve 2 meslek dersi öğretmeni olmak üzere Ankara'daki her imam hatip lisesinden 11 öğretmenimiz Medeniyet Bilinci Seminerleri'ne katılacak." ifadesini kullandı.