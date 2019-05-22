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"Medeniyet Bilinci Seminerleri"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 17:09 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı ile İstanbul Uluslararası Medeniyet Araştırmaları Merkezi tarafından kültürel miras konusunda düzenlenen Medeniyet Bilinci Seminerleri'nin 2'ncisi Ankara'da yapıldı - Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz: "Haziran'daki mesleki çalışmalarda, Ankara'daki her imam hatip lisesinden 11 öğretmenimiz Medeniyet Bilinci Seminerleri'ne katılacak"

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, "Haziran'daki mesleki çalışmalarda, Ankara'daki her imam hatip lisesinden 11 öğretmenimiz Medeniyet Bilinci Seminerleri'ne katılacak." dedi.

MEB ile İstanbul Uluslararası Medeniyet Araştırmaları Merkezi (MEDAR) tarafından düzenlenen Medeniyet Bilinci Seminerleri'nin 2'ncisi, Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Şehit Cengiz Polat İmam Hatip Ortaokulunda yapıldı.

Programın açılışında konuşan MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Yılmaz, seminerler kapsamında İstanbul ve Ankara'daki imam hatip liselerindeki 1200'er yönetici ve öğretmene medeniyet bilinci konusunda eğitim verileceğini belirtti.

Seminerlere Ankara'daki tüm imam hatip liselerinden öğretmenlerin katılacağını söyleyen Yılmaz, "Haziran'daki mesleki çalışmalarda matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, edebiyat, felsefe, Arapça ve 2 meslek dersi öğretmeni olmak üzere Ankara'daki her imam hatip lisesinden 11 öğretmenimiz Medeniyet Bilinci Seminerleri'ne katılacak." ifadesini kullandı.

Nazif Yılmaz, seminerlerin hayırlara vesile olmasını da dileyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Medeniyetler İttifakı Türkiye Ulusal Eşgüdüm Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bekir Karlığa yönetiminde yapılan seminer, "Medeniyet Nehri", "Medeniyetlerarası Etkileşim" ve "Medeniyetler Çatışmasından Medeniyetler İttifakına" adlı 3 bölümde düzenlendi.

Programa, MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, Ankara Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, ilçe milli eğitim müdürleri ile okul yöneticileri ve öğretmenler katıldı.

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