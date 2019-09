"Medeniyet değerlerimizi yeniden hatırlama vaktidir"

Emine Erdoğan, kültür, sanat, bilim ve doğayla iç içe geçmiş yaşam alanlarını artıracak çalışmaların öneminin altını çizerek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Müzeler, kütüphaneler, tiyatrolar, sergiler sadece bir okul etkinliği olmaktan çıkmalı. Her yaştan insanımızın vakit geçirebileceği cazibe merkezleri haline gelmeli. İnsanımızın ruhunu beslemeli. Mutluluk bir bütündür. Hayatın her alanında desteklenmesi gerekir. O nedenle bir alanı güçlendirirken diğer alanları boş bırakamayız. Kadınların güçlendirilmesinden kültür sanat faaliyetlerine, doğanın korunmasından sokak hayvanlarının durumlarının iyileştirilmesine kadar her alanda yüksek performansla çalışmalıyız. Unutmayalım ki akan su yosun tutmaz."

Program, hatıra fotoğraf çekimiyle sona erdi.