"Bir insanı caniye çeviren değer eksiklikleri neyse, bunlara odaklanmalıyız. Bizler Yunus’un, Mevlana’nın, Hacı Bayram Veli’nin ayak izlerini bıraktığı bir yolu yürüyoruz. Anadolu toprakları şefkat, sevgi ve yüksek ahlaki değerlerle mayalanmıştır. Hal böyleyken bu topraklarda şiddet kök salamaz. İşte bu nedenle, medeniyet değerlerimizi yeniden hatırlama vaktidir. Kadını ve erkeğiyle şiddeti hayatımızdan uzaklaştıracak bir silkinişe ihtiyacımız var. Yeni modeller aramaya gerek yok. Merhameti, sevgiyi hayatın temel direği yapmış rol modeller geçmişimizde, geleneğimizde bolca var. Yeter ki onlara bakmayı bilelim.

Emine Erdoğan, kadınlara bu noktada biraz daha fazla iş düştüğüne dikkat çekerek, "Neşet Ertaş ustanın dediği gibi, 'Kadınlar insandır, erkekler insanoğlu'. Kadın hayatın öğretmenidir, erkekler de onun rahleitedrisinden geçer. Bu anlamda toplumu inşa eden bizleriz. Hem anneler olarak hem de toplum gönüllüleri olarak bunun farkındalığı ile çalışmalı, insanı zenginleştirecek meşguliyetlere yönelmeliyiz. Çocuklarımız, gençliğimiz, bu anlamda tertemiz bir sayfadır ve geleceğimiz için güvencedir." diye konuştu.

- "Sıfır atık kültürünü yaygınlaştıralım" çağrısı

Doğanın korunması ve çevre temizliğinin önemine de işaret eden Erdoğan, "Bildiğiniz gibi iki sene önce başlattığımız Sıfır Atık Projesi, etki alanını artırarak yaygınlaşıyor. Bu, benim son derece önemsediğim bir çevre hareketidir. Sizlerden ricam, kadın dayanışmasına yeni bir boyut ekleyerek bu farkındalığı tüm topluma yayma noktasında kampanyamıza destek olmanızdır. Lütfen bulunduğunuz şehirlerdeki sosyal faaliyetlerinizde sıfır atık kültürünü yaygınlaştırın. Çünkü o aslında bir yaşam kültürüdür. Esas çözüm, atıkları, ayrıştırma kutularına atıp kurtulmak değil, çocuklarımıza doğayla uyum içinde yaşam becerileri kazandırmaktır." ifadelerini kullandı.