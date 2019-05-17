HABER

Medeniyet Derneği üyeleri, iftarda buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 23:30 | Son Güncelleme

Medeniyet Derneği üyeleri, iftarda buluştu

İSTANBUL (AA) - Medeniyet Fikir Düşünce Siyaset İktisad Derneği üyeleri, düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Fatih Belediyesi Topkapı Sosyal Tesisleri'ndeki program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Dernek Başkanı Ali Öztürk, yaptığı konuşmada, katılımcılara teşekkür etti.

Son yıllarda Müslümanların yaşadığı sıkıntılar, zulüm ve zorluklara dikkati çeken Öztürk, "Dünya üzerinde zulüm gören tüm Müslüman kardeşlerimiz de inşallah bizler gibi huzur içinde, savaştan ve yoksulluktan uzak bir şekilde oruçlarını açacakları günlere kavuşurlar. Ramazan hepimizin için çok güzel bir ay, manevi olarak değerlendireceğimiz bir zaman dilimi Rabb'im bu zaman dilimini böyle güzel kardeşlik sofralarında değerlendirmeyi nasip etsin. Medeniyet Derneği olarak bu güzel iftar sofrasında birlikte olmaktan şahsım ve derneğim adına çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Öztürk, derneklerinin güzel projelerle faaliyetlerini sürdüreceğini dile getirdi.

İftar programına, AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, Anadolu Ajansı (AA) İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Başkan Yardımcısı Hüseyin Oruç, İstanbul Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdürü Kemal Kaptaner, Yedihilal Derneği Başkanı Abdullah Salim Sarıyıldız, Hukukçular Derneği Başkanı Cavit Tatlı, Cihannüma Derneği Başkanı Mustafa Şen'in de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

10 yılda 22 kez estetik ameliyat oldu! İşte son hali10 yılda 22 kez estetik ameliyat oldu! İşte son hali
GÜNCELLEME-Denizli'de cinayetGÜNCELLEME-Denizli'de cinayet
Türk Konseyi ülkeleri arasında ‘Türk Ticaret ve Sanayi Odası’ kurulduTürk Konseyi ülkeleri arasında ‘Türk Ticaret ve Sanayi Odası’ kuruldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
iftar programı istanbul Medeniyet fikir düşünce siyaset iktisad derneği Topkapı 1453 Sosyal Tesisleri

En Çok Okunan Haberler

BM duyurdu: En büyük korkumuz gerçekleşiyor

BM duyurdu: En büyük korkumuz gerçekleşiyor

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Bayram ikramiyeleriyle ilgili önemli gelişme

Bayram ikramiyeleriyle ilgili önemli gelişme

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli açıklama

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli açıklama

Üniversiteye baskın! Onlarca kişi güvenliklere vura vura rektörün odasına çıktı

Üniversiteye baskın! Onlarca kişi güvenliklere vura vura rektörün odasına çıktı

Bekçiler şüphelendi, özel tim sevk edildi! 8 saat sürdü

Bekçiler şüphelendi, özel tim sevk edildi! 8 saat sürdü

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Haliç Üniversitesi'ne baskın! Onlarca kişi güvenliklere vura vura rektörün odasına çıktı

Üniversiteye baskın! Onlarca kişi güvenliklere vura vura rektörün odasına çıktı

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Türkiye ve Rusya arasında önemli toplantı

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Türkiye ve Rusya arasında önemli toplantı

Eylül cinayeti davasında yeni gelişme! Mahkeme başkanının sorusuna yanıtı...

Eylül cinayeti davasında yeni gelişme! Mahkeme başkanının sorusuna yanıtı...

20 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi? 19 Mayıs ertesi resmi tatil mi?

20 Mayıs resmi tatil mi?

Gri Kategori'de aranan terörist Raife Kutlak öldürüldü

Gri Kategori'de aranıyordu! Öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.