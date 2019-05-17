Medeniyet Derneği üyeleri, iftarda buluştu

İSTANBUL (AA) - Medeniyet Fikir Düşünce Siyaset İktisad Derneği üyeleri, düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Fatih Belediyesi Topkapı Sosyal Tesisleri'ndeki program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Dernek Başkanı Ali Öztürk, yaptığı konuşmada, katılımcılara teşekkür etti.

Son yıllarda Müslümanların yaşadığı sıkıntılar, zulüm ve zorluklara dikkati çeken Öztürk, "Dünya üzerinde zulüm gören tüm Müslüman kardeşlerimiz de inşallah bizler gibi huzur içinde, savaştan ve yoksulluktan uzak bir şekilde oruçlarını açacakları günlere kavuşurlar. Ramazan hepimizin için çok güzel bir ay, manevi olarak değerlendireceğimiz bir zaman dilimi Rabb'im bu zaman dilimini böyle güzel kardeşlik sofralarında değerlendirmeyi nasip etsin. Medeniyet Derneği olarak bu güzel iftar sofrasında birlikte olmaktan şahsım ve derneğim adına çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Öztürk, derneklerinin güzel projelerle faaliyetlerini sürdüreceğini dile getirdi.

İftar programına, AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, Anadolu Ajansı (AA) İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Başkan Yardımcısı Hüseyin Oruç, İstanbul Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdürü Kemal Kaptaner, Yedihilal Derneği Başkanı Abdullah Salim Sarıyıldız, Hukukçular Derneği Başkanı Cavit Tatlı, Cihannüma Derneği Başkanı Mustafa Şen'in de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

