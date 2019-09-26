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"Medeniyet ve kültür dediğiniz tecrübe birikimidir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 19:00 | Son Güncelleme

Araştırmacı yazar Beşir Ayvazoğlu: - "Medeniyet dediğimiz şey, kültür dediğiniz şey, tecrübe birikimidir. İnsanoğlu düşünmeye başladıktan sonra ortaya koyduğu her şey uzun çağlar boyunca biriken tecrübelerden ibarettir"

İSTANBUL (AA) - Araştırmacı yazar Beşir Ayvazoğlu, insanoğlunun edindiği tecrübelerin çoğalarak medeniyetleri inşa ettiğini belirterek, "Medeniyet dediğiniz şey, kültür dediğiniz şey, tecrübe birikimidir." dedi.

Sancaktepe Belediyesi ve Sancaktepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen 8. Sancaktepe Kitap Fuarı'nda sevenleriyle buluşan Ayvazoğlu, katıldığı söyleşide gençlerden yoğun ilgi gördü.

Etkinliğe katılanlara zamanlarını iyi değerlendirip çok çalışmayı ve çok okumayı öneren Ayvazoğlu, "Okullarda öğrendikleriniz, talebelik yaptığınız çağın bilgileriyle sınırlıdır. Bilgiler sürekli değişiyor, yeni bilgiler ekleniyor. Bilgi çok dinamik bir şeydir, değişebilir. İlimde mutlak bilgi yoktur." ifadelerini kullandı.

Özellikle pozitivizmin dünyada etkili olduğu zamanlarda bilimin ulaştığı herhangi bir bilginin mutlak doğru zannedildiğini söyleyen yazar, "Bilim sürekli daha önce ortaya koyduklarını yanlışlayarak, yanlışlarını ortaya koyarak, yeni doğrular peşinde koşmak suretiyle gelişen bir süreçtir." değerlendirmesini yaptı.

Gençlere ortaokul, lise ve üniversite gibi belli dönemlerinde edindikleri bilgilerle yetinmemelerini tavsiye eden Ayvazoğlu, "Sürekli yeni bilgilerin peşinde koşmak, bilgilerinizi sürekli güncellemek zorundasınız. Buna literatürü takip etmek denir." dedi.

Ayvazoğlu, bilginin sürekli gelişen, üzerine yeni şeyler ilave edilen, dinamik ve canlı bir şey olduğunu, bu nedenle literatürü takip edip yeni fikirlerden yararlanarak bilgileri güncellemenin bir zorunluluk haline geldiğini kaydetti.

Büyüklerin tecrübelerine itibar edilmesi ve onlardan istifade edilmesi gerektiğini vurgulayan Ayvazoğlu, şunları kaydetti:

"Medeniyet dediğimiz şey, kültür dediğiniz şey, tecrübe birikimidir. İnsanoğlu düşünmeye başladıktan sonra ortaya koyduğu her şey, uzun çağlar boyunca biriken tecrübelerden ibarettir. Biz bir önceki neslin tecrübesini kullanırız, bizden sonrakiler de bizim tecrübemizi kullanacak. Böylece yanlışları ayıklayarak, doğruları çoğaltarak, medeniyetler inşa edilecek."

Konuşmasının ardından katılımcıların sorularını cevaplayan usta yazar, daha sonra kitaplarını imzalayıp sevenleriyle sohbet etti.

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