İSTANBUL (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Medeniyetimizin temeli ilme dayalı. Rabbimiz inen ilk ayetlerde ilimden, öğrenmekten, öğretmekten, okumaktan, kalemden bahsediyor. Bu medeniyetin çocuklarının elinden kitap ve kalem düşmeyecek anlamına geliyor." dedi. Vefa İlim Yayma Mezunları Derneği (VEFADER) tarafından Zeytinburnu Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen "İlim Yayma Ailesi Geleneksel 1 Ocak Buluşması"nda Erbaş, 1980'de 12 Eylül'ün yaşandığı dönemde imam hatipten yeni mezun olduğunu ve İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine kayıt yaptırmak üzere geldiği İstanbul'da İlim Yayma Vakfıyla tanıştığını anlattı. Vakfın kendisi için yuva ve ikinci üniversite olduğunu dile getiren Erbaş, "İlim Yaymanın medrese odalarından nice alimler yetişmiş idi. Biz de hem yurt ve yuva olarak İlim Yayma'da kaldık hem de bir ilim merkezi olarak istifade ettik. Nice hocalardan medrese odalarında tefsir, hadis dersleri okuduk." diye konuştu. Erbaş, ilim ve eğitim olmadan hiçbir şeyin olmayacağını vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Medeniyetimizin temeli ilme dayalı. Rabbimiz inen ilk ayetlerde ilimden, öğrenmekten, öğretmekten, okumaktan, kalemden bahsediyor. Bu medeniyetin çocuklarının elinden kitap ve kalem düşmeyecek anlamına geliyor. İlmin, irfanın bilginin, hikmetin en önemli sebebinin de ikinci vahiy olduğunu görüyoruz. Efendimiz, Cebeli Nur'dan Kabe-i Muazzama'nın yanındaki evine indiğinde Hazreti Hatice validemize 'Ört beni Ya Hatice' dedi. Bir titreme almıştı kendisini. işte o anda ikinci vahiy geldi. 'Ey örtüye bürünen, kalk insanları cehaletten ve gafletten uyandır.' Allah Rasulü Efendimiz derhal kalktı ve bir daha yatmadı. 23 sene boyunca insanları cehaletten aydınlığa çıkarmaya çalıştı. Onun ümmeti ve varisleri olarak, o neyle mücadele etmişse, biz de onlarla mücadele etmek zorundayız. O cehaletle mücadele etti. İnsanların köle olarak pazarlarda satılmasını sona erdirdi. Sömürü düzeniyle, sömürü düzeninin şartlarıyla, faizle, kan davasıyla, ırkçılıkla mücadele etti." Hazreti Peygamber'in mücadele ettiği cehaletin unsurlarının hepsinin dünyada olduğunu aktaran Erbaş, bir daha peygamber gelmeyeceğine göre ilim yolunda olanların bu cehaletle mücadele etmeleri gerektiğini belirtti.