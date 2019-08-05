HABER

Medeniyetin beşiği "Harput" jandarma ile daha güvende

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 11:33 | Son Güncelleme

Elazığ’da bulunan 4 bin yıllık tarihi barındıran ve medeniyetin beşiği olarak bilinen Harput Mahallesi, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı yaya, araçlı, drone ve atlı devriye ile korunuyor.

Elazığ’da bulunan 4 bin yıllık tarihi barındıran ve medeniyetin beşiği olarak bilinen Harput Mahallesi, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı yaya, araçlı, drone ve atlı devriye ile korunuyor. Devriye ekipleri tarihi eser bulmak için kazı yapanları drone ile tespit edip yakalarken, ziyaretçileri de atlı devriye ile karşılıyor.
Açık hava müzesini andıran, tarihi kaynaklara göre 4 bin yıllık medeniyet ve kültürün beşiği olarak bilinen, 2 yıl önce de UNESCO Dünya Geçici Miras Listesine kabul edilen Harput, 24 saat korunuyor. Urartular, Hurriler, Asurlular, Selçuklular, Bizanslılar ile Osmanlılardan kalma başta Harput Kalesi, Eğri Minareli Ulu Camii, Meryem Ana Kilisesi, Sara Hatun Camii, Dabakhane Mescidi, Alacalı Camii, Kale Hamamı dahil birçok türbe ile dikkat çeken Harput Mahallesi’nin korumasını yapan İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı birimler, hem MOBESE sistemini kullanıyor hem de yaya, araç, drone ve atlı olarak devriye atıyor.
Daha önce MOBESE sisteminden kaçak kazı yapmaya çalışan şüphelileri tespit eden jandarma ekipleri, drone aracılığı ile MOBESE’nin ulaşmadığı bölgelerde tarama yaparak bazı şahısları suçüstü yakaladı.
Yaya, araçlı devriyelerin yanı sıra atlı devriye ekibinin de yer alması ile turizm jandarması görevini alan ekipler, hem Harput’un güvenliğini sağlıyor hem de ziyaretçileri karşılayarak olumlu bir etki bırakıyor.
Harput’un güvende olduğunu belirten mahalle muhtarı Zülküf Demirpolat, “Harput jandarmaya teslim. Yerli yabancı turistler burada güvenli bir şekilde piknik ve ibadetlerini yapıp gezebiliyor. Bu anlamda bize de böyle bir talep vardı. Jandarma Karakol Komutanlığı güzel çalışıyor. Jandarmaya Harput halkı adına teşekkür ediyoruz. Güzel ve mükemmel çalışıyorlar. Atlı birliği, yaya devriyesi, drone ile artık definecilere ve gayri meşru işlere son verildi. Burada artık olumsuz hiçbir şeye prim vermiyor” dedi.
Harput’a gezmeye gelen Onur Milisoğlu ise, “Jandarmaya, bize güvenli bir ortam sağladığı için teşekkür ediyorum. Harput artık daha güvenli. Kale akşama kadar açık ve güvenli bir şekilde ulaşım sağlanıyor. Her taraf güvenli. Ben Malatya’dan geliyorum. Buranın çok güvenli olacağını zannetmiyordum ama gördüm ki jandarma asayişte çok iyi. Denetimlerle güvenli bir ortam hazırlamış” diye konuştu.
Jandarmanın yaptığı uygulamaların çok güzel olduğunu aktaran Hasan Ekici ise, “Jandarma ile beraber muhtarda çalışıyor. Biz Avrupa’dan geliyoruz. Burayı çok güzel bulduk ve beğendik” ifadelerini kullandı.

Medeniyetin beşiği "Harput" jandarma ile daha güvende

Medeniyetin beşiği "Harput" jandarma ile daha güvende

Medeniyetin beşiği "Harput" jandarma ile daha güvende

Medeniyetin beşiği "Harput" jandarma ile daha güvende

Medeniyetin beşiği "Harput" jandarma ile daha güvende

Medeniyetin beşiği "Harput" jandarma ile daha güvende

Medeniyetin beşiği "Harput" jandarma ile daha güvende

Medeniyetin beşiği "Harput" jandarma ile daha güvende

Medeniyetin beşiği "Harput" jandarma ile daha güvende

Medeniyetin beşiği "Harput" jandarma ile daha güvende

Medeniyetin beşiği "Harput" jandarma ile daha güvende

Medeniyetin beşiği "Harput" jandarma ile daha güvende

Medeniyetin beşiği "Harput" jandarma ile daha güvende

Medeniyetin beşiği "Harput" jandarma ile daha güvende

Medeniyetin beşiği "Harput" jandarma ile daha güvende

Medeniyetin beşiği "Harput" jandarma ile daha güvende

Medeniyetin beşiği "Harput" jandarma ile daha güvende

Medeniyetin beşiği "Harput" jandarma ile daha güvende

Medeniyetin beşiği "Harput" jandarma ile daha güvende

Medeniyetin beşiği "Harput" jandarma ile daha güvende

Medeniyetin beşiği "Harput" jandarma ile daha güvende

Medeniyetin beşiği "Harput" jandarma ile daha güvende

Medeniyetin beşiği "Harput" jandarma ile daha güvende

Medeniyetin beşiği "Harput" jandarma ile daha güvende

Medeniyetin beşiği "Harput" jandarma ile daha güvende

Medeniyetin beşiği "Harput" jandarma ile daha güvende

Medeniyetin beşiği "Harput" jandarma ile daha güvende
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Yakında güzel gelişmeler olacak'

'Yakında güzel gelişmeler olacak'

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldü

12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldü

G.Saray'a müjde! Çifte talip var

G.Saray'a müjde! Çifte talip var

Acun Ilıcalı'dan TV8'e flaş transfer! İşte yeni program

Acun Ilıcalı'dan TV8'e flaş transfer! İşte yeni program

Ankara'da otelde korkutan yangın

Ankara'da otelde korkutan yangın

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Kahreden haber! 4 çocuk boğuldu

Kahreden haber! 4 çocuk boğuldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Geleceğe borcumuz var

Geleceğe borcumuz var

A 101 Aktüel 8 Ağustos’tan itibaren indirimli ürünler: Kıvrımlı televizyonlar ve kurbanlık satışı

A 101'de 8 Ağustos'tan itibaren indirimli ürünler

Emekli, dul ve yetimleri dolandırarak 20 milyon lira kazanmışlar!

Emekli, dul ve yetimleri dolandırarak 20 milyon lira kazanmışlar!

Nusaybin’de el yapımı patlayıcı infilak etti: 3 asker yaralı

Nusaybin'de patlama! Yaralı askerler var

Cumhurbaşkanı Erdoğan küçük Zeynep için devreye girdi

Küçük Zeynep'e Erdoğan'dan müjdeli haber!

Önce trafik levhasına, ardından duvara çarptı!

Yer: İstanbul! Her şey bir anda oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.