"Medeniyetler Beşiği" Ani sonbaharda bir başka güzel

Kurulduğu günden bu yana 23 medeniyete ev sahipliği yapan, aynı zamanda Kafkaslar'dan Anadolu'ya ilk giriş kapısı olan Ani, her mevsim ziyaretçileri cezbediyor.

İlk yerleşimin milattan önce 3 binli yıllara dayandığı ve Saka Türkleri, Sasaniler, Bagratlı Krallığı, Bizanslılar, Şeddat Oğulları Beyliği, Anı Gürcü Atabeyleri, Harzemşah Devleti, İlhanlılar, Selçuklular, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Osmanlı Devleti ile Rusların hüküm sürdüğü Ani, özellikle UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındıktan sonra bölgeye çok sayıda turist çekmeye başladı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne 15 Temmuz 2016'da dahil edilen antik şehir, 11. ve 12. yüzyıla ait İslam mimarisi eserlerini de bünyesinde barındırıyor.

CÜNEYT ÇELİK - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan, "Dünya Kenti", "Medeniyetler Beşiği", "Binbir Kilise" ve "40 Kapılı Şehir" olarak da adlandırılan Ani Ören Yeri, sonbaharda da yerli ve yabancı turistleri cezbediyor.

Sonbaharın yaşandığı eylül ayında da sararan doğası ile ayrı bir güzellik sunan "Hoşgörü kenti" Ani'ye gelen yerli ve yabancı turistler, Ebul Menucehr Camisi, Amenaprgiç Kilisesi, Ani Katedrali, Dikran Honentz Kilisesi, Abugamir Pahlavuni Kilisesi gibi eserlere yoğun ilgi gösteriyor.

- "Türk insanı çok misafirperver"

Avustralya'dan eşi Bori Willimamson ile Kars'a gelen Anika Willimamson, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye gezmek için geldiklerini belirterek, "İstanbul'dan sonra Kars'taki Ani Ören Yeri'ni gezdik ve çok beğendik. Türk insanı çok misafirperver." dedi.

Ziyaretçilerden Tekin Ömür, İstanbul'dan geldiğini ifade ederek, "Eşimle geldim, aslen buralıyım. Buranın bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum. Ani çok güzel bir yer. Burada yaşamak ve burayı yaşatmak lazım. İstanbul'a gittiğimde arkadaşlarıma burayı anlatacağım, gelsinler görsünler. Yöreye gelecek yerli ve yabancı turistler Ani Ören Yeri'ni, Kars Kalesi'ni, Ardahan Kalesi'ni gezmeli." diye konuştu.

Turistlerden Mine Su Canikoğlu ise ilk defa Ani'yi gezme fırsatı bulduğunu anlattı.

Bölgeyi ziyaret edenlerin buradaki bütün eserleri gezmelerini ve incelemelerini tavsiye eden Canikoğlu, "Ani Ören Yeri'nde çok güzel fotoğraflar yakalayabilirler. Ben özellikle yöredeki mağaraları çok beğendim." ifadelerini kullandı.

