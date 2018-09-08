"Medeniyetler Diyarı Bursa" sahnelendi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Dünya Tarihi Kentler Birliği toplantısı kapsamında "Medeniyetler Diyarı Bursa" gösterisi sahnelendi.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Bursa kültürünün tanıtımına yönelik gösteriler yapıldı.
Bursa, Gezek, Muğla, Artvin, Üsküp, Sema ve Roman yörelerinden çeşitli dans grupları yöresel kıyafetleri ve müzikler eşliğindeki gösterilerini Bursalılar için sundu.
Gecenin sonunda seyircileri selamlayan gruplar uzun süre ayakta alkışlandı.
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