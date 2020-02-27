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Medeniyetler Geçidi olarak anılıyor! İshak Paşa Sarayı'nda kış güzelliği

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2020 11:19 | Son Güncelleme

Tarihi İshak Paşa Sarayı, Osmanlı Devleti'nin Anadolu'daki en seçkin eserlerinden biri olarak kabul ediliyor. Yaz-kış ayrı güzelliği ile dikkat çeken İshak Paşa Sarayı, yoğun kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Güzelliği ile ziyaretçilerini büyüleyen İshak Paşa Sarayı, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesindeki 1900 rakımlı bir tepede kurulu. Saray ve çevresindeki kar kalınlığının 10 santimetreye ulaşmasıyla bölgede seyrine doyumsuz manzaralar oluştu. Dünyada ilk kalorifer sisteminin kullanıldığı tarihi yapı olarak da bilinen İshak Paşa Sarayı, ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

İshak Paşa Sarayı'nda kış güzelliği yaşanıyor

Yılın her mevsimi yerli ve yabancı ziyaretçilerin adeta akınına uğrayan kartal yuvası görünümlü tarihi sarayın beyaz örtüyle kaplanması, kartpostallık manzaralar oluşturdu.
Bünyesindeki 116 oda, türbe, cami, surlar, iç ve dış avlular, divan ve harem salonları ile UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde de yer alan saray, ziyaretçilerini her mevsimde cezbediyor.
"Medeniyetler Geçidi" olarak nitelendirilen bölgede sarayın çevresinde yer alan 3 bin yıllık Urartu Kalesi ve eski Bayezit Camisi de yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi görüyor.
Ziyaretçilerden Seda Güneş Karaaslan, AA muhabirine, İshak Paşa Sarayı'nın mimari yapısıyla ön plana çıkan muhteşem bir eser olduğunu söyledi.
Karaaslan, "Eşimle birlikte Iğdır'dan buraya geldik. Aslında her defasında ziyarete geliyoruz. Bazen ailemiz ve arkadaşlarımızla gelip bu nadide eseri geziyoruz. Tek kelimeyle muhteşem bir yer." diye konuştu.
İshak Paşa Sarayı'nın ziyaretçilerini her mevsim büyülediğini dile getiren Gökhan Karaaslan da dünyada ilk kalorifer sisteminin kullanıldığı tarihi yapıya hayran kaldığını belirtti. (AA)
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Anahtar Kelimeler:
İshak Paşa Sarayı Ağrı doğubeyazıt

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