Medeniyetler İttifakı 8'inci Küresel Forumu

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin, aşırıcılık ve kutuplaşmayla mücadelede ortak çabalara destek vermeye hazır olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezinde düzenlenen Medeniyetler İttifakı (Mİ) 8'inci Küresel Forumu'na katıldı. Aile fotoğrafı çekilmesinin ardından başlayan toplantıda Çavuşoğlu konuşma yaptı. Forumun bu yıl ilk kez New York'ta düzenlendiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Bu oldukça zamanlıca yapılmış ve önemli bir etkinlik. Tüm dünyada önyargı, dışlanma, kutuplaşma ve nefrete karşı hepimiz sürekli bir azim ve siyasi irade göstermeliyiz. Bu arayış Medeniyetler İttifakı'nın felsefi temelini oluşturmaktadır." ifadelerini kullandı. Medeniyetler İttifakı'nın bu sene 14. yılı olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Tüm bu yıllar boyunca Dostlar Grubumuz genişledi. Ağı ve ulaştığı alanlar hem daha genişledi hem de çeşitlendi. Eğitim, gençlik, göç ve basın olmak üzere 4 ayağında yürütülen aktiviteler yoluyla İttifak, her gün gerçek insanlara ulaşıyor ve sahada fark yaratıyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "İttifak hiç olmadığı kadar amacına uygun ve gerekli olmaya devam ediyor" Çavuşoğlu, şöyle konuştu: "Şu andaki küresel duruma bakınca, İttifak hiç olmadığı kadar amacına uygun ve gerekli olmaya devam ediyor. Küresel ölçekte diyalog ve anlayışın desteklenmesi için İttifak daha güçlü, daha görünür, aktif, etkin ve ayrıca siyasi olarak da amacına uygun olmak zorunda. Bu İttifak'ın sponsorlarından biri olarak Türkiye özel bir sorumluluk hissetmekte." Diyalog, ortaklık ve önleyici tedbirlerin uzun süreli barış için hayati önemde olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, 8. Global Forum'un "Önleyici Tedbirler için Ortaklık ve Barışın Sürdürülmesine Bağlılık" temasının çok yerinde olduğunun altını çizdi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bugünün çatışmaları daha karmaşık. Bu nedenle de önleme ve çözüm çabalaramız da böyle olmalıdır. Kalıcı barış, kapsamlı, kapsayıcı ve koordineli yaklaşımları gerekli kılar. Farklı aktörler birbirini tamamlamalıdır. Sivil toplumun yanı sıra bölgesel, alt bölgesel ve yerel kuruluşlar bu çabaların ayrılmaz bir parçasıdır." diye konuştu.