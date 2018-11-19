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Medeniyetler İttifakı 8'inci Küresel Forumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 23:18 | Son Güncelleme

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres: - "Bir kişinin ya da toplumun kimliği nedeniyle hedef haline gelmesi kabul edilemez, bu büyük bir utanç kaynağıdır" - "Farklılığın, bir tehdit olarak değil de bir zenginlik olarak görüldüğü saygılı ve kapsayıcı toplumlar inşa etmek için hep birlikte çalışmalıyız"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Bir kişinin ya da toplumun kimliği nedeniyle hedef haline gelmesi kabul edilemez, bu büyük bir utanç kaynağıdır." dedi.

Guterres, BM Genel Merkezinde düzenlenen Medeniyetler İttifakı (Mİ) 8'inci Küresel Forumu'nun açılış töreninde bir konuşma yaptı.

Pittsburg'da geçen ay bir sinagoga düzenlenen saldırı sonrası bölgedeki Müslümanların kurbanlar için kendi aralarında para topladığını anımsatan Guterres, Medeniyetler İttifakı'nın temelinin de bu anlayışa dayandığını belirtti.

Guterres, "Bu ittifak sadece iyi hissetmek için kurulmuş bir girişim değildir. Barış, güvenlik, sürdürülebilir kalkınma ve inşa etmemiz gereken dünyaya temel olma niteliğindedir." diye konuştu.

Medeniyetler İttifakı'nın, 2030 ajandasının hiç bu kadar dışına çıkmadığını vurgulayan Guterres, "Üzülerek söylüyorum bugün kültür, inanç ve yanlış kimlik düşünceleri farklı bölgelerde ciddi sorunlar ve tehditler oluşturmayı sürdürmektedir." dedi.

Arakanlı Müslümanlara ve Yezidilere yapılan saldırılara dikkati çeken Guterres, "Bir kişinin ya da toplumun kimliğinden dolayı hedef haline gelmesi kabul edilemez, bu büyük bir utanç kaynağıdır." ifadelerini kullandı.

Dünyanın birçok yerinde din, kültür ve cinsiyetler nedeniyle saldırıların olduğunun altını çizen Guterres, "İşte tam da bu nedenle, farklılığın bir tehdit olarak değil de bir zenginlik olarak görüldüğü saygılı ve kapsayıcı toplumlar inşa etmek için hep birlikte çalışmalıyız." çağrısında bulundu.

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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres

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