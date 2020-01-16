"Medeniyetler Kapısı Mardin" sergisi açıldı

İSTANBUL (AA) - Ressam İsmet Yedikardeş'in "Medeniyetler Kapısı Mardin" isimli kişisel sergisi açıldı.

Küratörlüğünü Mehmet Lütfi Şen'in üstlendiği sergi, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerinden gelen insanların Zeytinburnu'nda huzur içinde yaşadığını ifade etti.

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nin de bu birlikte yaşamın oluşmasında büyük katkısı olduğunu aktaran Arısoy, "Değerli sanatçımız İsmet Yedikardeş'le beraberliğimiz burayla sınırlı kalmayacak. Kazlıçeşme Sanat adıyla faaliyet gösteren daha büyük bir sergi alanımız var. İnşallah orada da sanatçımızın farklı bir sergisine ev sahipliği yapmak istiyoruz." diye konuştu.

İsmet Yedikardeş de "Medeniyetler Kapısı Mardin" sergisi için 17 yıl önce Mardin resimleri yapmaya başladığını dile getirdi.

İlk sergisini 2005'te TBMM'de açtığını belirten sanatçı, "Ondan sonra bu sergi Amerika'da, Almanya'da, Avusturya'da ve Türkiye'nin farklı yerlerinde açıldı. Her insanın kendi memleketine bir vefa borcu vardır. Bir insan şairse memleketinin şiirini yazmalı, ressamsa memleketinin resmini çizmeli, sanayiciyse memleketine sanayi kurmalı. O zaman bütün ülke eşit şekilde kalkınır." ifadelerini kullandı.