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Medeniyetler Korosu ABD'de konser verecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 11:22 | Son Güncelleme

Dünyanın birçok yerinde konserler verip, insanlara bir arada yaşama kültürünün örneğini sergileyen ve barış mesajlarını veren Antakya Medeniyetler Korosu, 29 Eylül'de ABD'nin başkenti Washington'da konser verecek - Antakya Medeniyetler Korosu Derneği Başkanı Yılmaz Özfırat: "Koromuz, insanlara bir arada yaşama kültürünü gösterirken aynı zamanda ülkemizdeki huzur ve barış ortamını da insanlara örnek olarak sunmaya devam edecek"

Üç semavi din ve 6 farklı mezhebe mensup insanlardan oluşan Antakya Medeniyetler Korosu, 29 Eylül'de ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenecek Türk festivalinde konser verecek.

Seslendirdiği Türkçe, Arapça, İngilizce, Romanca, Çerkezce ilahi ile türkülerle barışı ve kardeşliği eserlerinde işleyen koro üyeleri, 10 yıldır 400 konserde sahne aldı.

Yeni konser sezonu için provalara devam ettiklerini anlatan Antakya Medeniyetler Korosu Derneği Başkanı Yılmaz Özfırat, AA muhabirine, Washington'daki konserde insanlara bir ada yaşama kültürünün örneğini göstererek, dünyanın beşten büyük olduğunu ve ABD'li yetkililere Türkiye'nin sözünü dinlemeleri için bir mesaj vereceklerini belirtti.

Koro olarak Türkiye'nin negatif tanıtılmasına karşı olduklarını ifade eden Özfırat, Türkiye'de herkesin bir arada yaşayabildiğini, herkes kendi dinini, ilahisini, türküsünü özgürce söyleyebildiğinin mesajını vermek için bu yola çıktıklarını aktardı.

Kudüs'te geçen yıl bir konser gerçekleştirdiklerini, orada hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin bir araya gelmesine vesile olduklarını ve bunun için gururlu olduklarını ifade eden Özfırat, şunları söyledi:

"Bünyesinde, rahipleri, rahibeleri, imamları, papazları, doktorları, öğretmenleri, avukatları, manifaturacıları yani halktan kişileri barındıran koromuz, insanlara bir arada yaşama kültürünü gösterirken aynı zamanda ülkemizdeki huzur ve barış ortamını da insanlara örnek olarak sunmaya devam edecektir."

Bu yıl konser sezonuna başladıklarını ve her sezon açılışında, gelecek bir yılın programını yaptıklarını belirten Özfırat, konser takvimini şöyle sıraladı:

"6 Eylül'de Bergama'da, 28 Eylül'de İstanbul'da, 29 Eylül'de Washington'da, 30 Eylül'de New York'ta, ekim ayı içerisinde Ankara'da, 3 Kasım'da Madrid'te ve yıl boyunca Türkiye'nin çeşitli illerinde konser vermeye devam edeceğiz."

Antakya Medeniyetler Korosu bünyesinde, oluşturulan Savaş Mağduru Çocuklar Korosu ile ilgili de bilgi veren Özfırat, çoğunluğu Suriyeli çocuklardan oluşan koronun bu yılda farklı yerlerde konser vereceğini belirtti.

Savaş Mağduru Çocuklar Korosu'nda bu yıl farklı bir çalışmaya imza atacaklarını anlatan Özfırat, şunları söyledi:

"Bu yıl, koronun içine Türk çocuklarımızı da alıp bir kardeş korosu haline dönüştürüp bu şekilde konserler vermeye devam edeceğiz. Koronun ayrıca Türkiye'deki kamplarda konser verip, orada Türkçe, İngilizce, Arapça, Fransızca şarkılar söylemelerini istiyoruz. Öte yandan, Suriyelilerden oluşan çocuklarımızın yer aldığı koronun alt yapısını oluşturur oluşturmaz, Brüksel'de Avrupa Birliği parlamentosunda bir konser verip, onların çocuk diliyle dünyaya bu savaşın durması için söyleyecekleri ilahileri duyurmak istiyoruz."

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