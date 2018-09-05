Medeniyetler Korosu ABD'de konser verecek

Üç semavi din ve 6 farklı mezhebe mensup insanlardan oluşan Antakya Medeniyetler Korosu, 29 Eylül'de ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenecek Türk festivalinde konser verecek.

Seslendirdiği Türkçe, Arapça, İngilizce, Romanca, Çerkezce ilahi ile türkülerle barışı ve kardeşliği eserlerinde işleyen koro üyeleri, 10 yıldır 400 konserde sahne aldı.

Yeni konser sezonu için provalara devam ettiklerini anlatan Antakya Medeniyetler Korosu Derneği Başkanı Yılmaz Özfırat, AA muhabirine, Washington'daki konserde insanlara bir ada yaşama kültürünün örneğini göstererek, dünyanın beşten büyük olduğunu ve ABD'li yetkililere Türkiye'nin sözünü dinlemeleri için bir mesaj vereceklerini belirtti.

Koro olarak Türkiye'nin negatif tanıtılmasına karşı olduklarını ifade eden Özfırat, Türkiye'de herkesin bir arada yaşayabildiğini, herkes kendi dinini, ilahisini, türküsünü özgürce söyleyebildiğinin mesajını vermek için bu yola çıktıklarını aktardı.

Kudüs'te geçen yıl bir konser gerçekleştirdiklerini, orada hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin bir araya gelmesine vesile olduklarını ve bunun için gururlu olduklarını ifade eden Özfırat, şunları söyledi: